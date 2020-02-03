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Новости /  Общество /  Здравоохранение  

Водителей самарской скорой начали уведомлять о сокращении штата

3 февраля 2020 14:02
89
Водителей самарской скорой начали уведомлять о сокращении штата
В качестве альтернативы сотрудникам предложили перевод к аутсорсеру.

Водителей скорой Самары уведомили о сокращении штата, хотя конкурс по выбору подрядчика на аутсорсинг транспортных услуг перенесен, и контракт на них может быть подписан не ранее марта. Как пишет сегодня газета «Самарское обозрение», в списке сокращаемых — 27 водителей, 3 старших механика, 4 механика, 2 контролера технических средств, 2 слесаря-ремонтника и 2 диспетчера. При том что всего на станции работает около 300 водителей.

В качестве альтернативы сотрудникам предложили перевод к аутсорсеру: «при возможном расторжении трудового договора по п.2 ч.1 ст.81 ТК РФ также будет предложено по их усмотрению уволиться в порядке перевода в подрядную организацию по прежней должности», говорится в документе. В одном из профсоюзов «Самарскому обозрению» сообщили, что не всех прошедших процедуру сокращения возьмут работать к подрядчику-аутсорсеру, сообщает СО ОНЛАЙН.

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Комментарии


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