Водителей самарской скорой начали уведомлять о сокращении штата
3 февраля 2020 14:02
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Водителей скорой Самары уведомили о сокращении штата, хотя конкурс по выбору подрядчика на аутсорсинг транспортных услуг перенесен, и контракт на них может быть подписан не ранее марта. Как пишет сегодня газета «Самарское обозрение», в списке сокращаемых — 27 водителей, 3 старших механика, 4 механика, 2 контролера технических средств, 2 слесаря-ремонтника и 2 диспетчера. При том что всего на станции работает около 300 водителей.
В качестве альтернативы сотрудникам предложили перевод к аутсорсеру: «при возможном расторжении трудового договора по п.2 ч.1 ст.81 ТК РФ также будет предложено по их усмотрению уволиться в порядке перевода в подрядную организацию по прежней должности», говорится в документе. В одном из профсоюзов «Самарскому обозрению» сообщили, что не всех прошедших процедуру сокращения возьмут работать к подрядчику-аутсорсеру, сообщает СО ОНЛАЙН.
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