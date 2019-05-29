В Самарской области началась активность клещей
29 мая 2019 11:58
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Управление Роспотребнадзора по Самарской области информирует, что обращаемость в медицинские организации пострадавших от укусов клещей не превышает среднемноголетних значений. За неделю наблюдения с 20 по 26 мая случаев заболевания среди населения Самарской области клещевым вирусным энцефалитом, клещевым иксодовым боррелиозом, а так же моноцитарным эрлихиозом и гранулоцитарным анаплазмозом человека не зарегистрировано.
В целях предотвращения присасываний и предупреждения заражения населения инфекционными заболеваниями, передающимися клещами, ежегодно проводятся акарицидные обработки на территориях высокого риска заражения людей (парков, скверов, участков леса, прилегающих к населенным пунктам, кладбищ, летних оздоровительных учреждений для детей, туристических баз и др.). На 2019 год запланировано противоклещевых обработок на общей площади 3254 га. На 13 мая акарицидные обработки проведены на площади 1972,37га, в том числе на территории ЛОУ – 736,23 га. На территории г.о. Самара проведена акарицидная обработка территорий на площади 216,25 га.
На 27 мая на зараженность вирусом клещевого энцефалита исследовано 2677 клещей, снятых с людей, в 131 экземпляре обнаружен антиген вируса клещевого энцефалита, что составило 4,9%. На инфицированность боррелиями методом ПЦР было исследовано 2737 клещей, в 68 экземплярах обнаружены боррелии, что составило 2,5%.
Ситуация остается на контроле Управления Роспотребнадзора по Самарской области.
Фото pixabay.com
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