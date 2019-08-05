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Новости /  Общество /  Здравоохранение  

В России ограничат продажу БАДов

5 августа 2019 12:50
112
В России ограничат продажу БАДов
Поправки внесли ко второму чтению соответствующего законопроекта в Госдуме.

Ко второму чтению в Государственной думе законопроекта о дистанционной торговле лекарствами были внесены поправки. Они коснулись онлайн-продажи биологически активных добавок, которые зарегистрированы в России и прошли проверку в Роспотребнадзоре.
Как передает ТАСС слова первого заместителя председателя комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Сергея Боярского, в законопроекте кроме лекарств появятся БАДы и сопутствующие медтовары, для использования которых не требуется специальной медицинской квалификации.
Как сообщил политик, те БАДы, которые предлагаются для покупки в интернет-магазинах, «должны быть зарегистрированы». Помимо этого, они должны пройти проверку в Роспотребнадзоре. По мнению парламентария, эта мера повысит качество продукции, сообщает «Парламентская газета».
«Рассчитываем, что цифровизация сферы лекарственных препаратов даст дополнительный стимул для конкуренции, и что благодаря снижению издержек все это отразится на ценообразовании», – добавил Боярский.

«ФедералПресс» напоминает, что в Госдуме разрабатываются меры по регулированию торговли биологически-активными добавками через интернет. Сейчас создана специальная рабочая группа, которая занимается разработкой решений в сфере регулирования рынка медицинских препаратов.


Фото pixabay.com
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