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Турецкие ученые выяснили, могут ли семечки спровоцировать воспаление аппендикса

12 июня 2019 11:28
117
Турецкие ученые выяснили, могут ли семечки спровоцировать воспаление аппендикса
Специалисты проанализировали более 2 тысяч случаев аппендицита.

Турецкие ученые выяснили, может ли употребление семечек спровоцировать воспаление аппендикса – аппендицит. По их словам, распространенное мнение о том, что косточки, семечки и их шелуха, скапливаясь в придатке слепой кишки, провоцируют аппендицит, беспочвенно.

Специалисты проанализировали более 2 тысяч случаев аппендицита. В итоге, конкретно семечки спровоцировали обострение только в восьми случаях. А употребление косточек фруктов привело к аппендициту только у одного человека. На всякий случай, чтобы подстраховаться, медики советуют хорошо прожевывать семечки и косточки, передает Радио Маяк.
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Комментарии



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