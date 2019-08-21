Телемедицина помогает снизить стоимость больничных
21 августа 2019 10:11
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Сервис по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob оценил потери рабочего времени и финансовые потери российских компаний, связанные с заболеваемостью сотрудников. Сократить расходы бизнесу помогают телемедицинские сервисы в пакете ДМС, но таких примеров пока единицы. В исследовании приняли участие 1600 сотрудников и представители 300 предприятий и организаций из всех округов страны.
Отношение большинства российских работодателей к заболевшим сотрудникам достаточно лояльно. 64% компаний разрешают сотрудникам пропускать работу по болезни без оформления больничного листа: 31% позволяет работникам отлежаться в течение 2—4 дней, 27% компаний отпускают без больничного на 1 рабочий день, провести 5 и более дней дома без оформления больничного позволяют 6% работодателей.
Известно, что если у сотрудника недостаточно стажа или высокая заработная плата, то ходить на больничный ему невыгодно и он болеет на работе. Чтобы компенсировать потери заработной платы в подобных случаях, 15% компаний практикуют доплаты сотрудникам, оформившим больничный лист. Компании чаще всего доплачивают сотрудникам до среднего заработка или до фактической зарплаты (по 5%). 4% работодателей доплачивают до оклада. Фиксированный размер выплаты предусмотрен на 1 из 100 предприятий.
Опросы сотрудников российских компаний показывают, что невыход на работу без больничного за последний календарный год допустили 18% респондентов. В среднем они пропустили 3,2 рабочих дня за один эпизод болезни. Больше всего сотрудников, которые болели неофициально, среди москвичей (27%). В городах-миллионниках не выходили на работу без больничного 20%. В других населенных пунктах — 17%.
В ходе выступления на III Форуме социальных инноваций регионов вице-премьер РФ Татьяна Голикова отметила, что экономика России в прошлом году потеряла 223 миллиарда рублей из-за больничных. «Для развития экономики в первую очередь необходимо создание максимально комфортных условий труда, забота о работниках, их здоровье. Не секрет, что производительность труда выше в тех коллективах, где сотрудники меньше болеют. За 2018 год из-за предотвратимой нетрудоспособности экономика потеряла 223 млрд рублей», — сказала она. Оплата компаниями пропуска работы без оформления больничного также оборачивается для бизнеса существенными потерями.
Для российских компаний, которые оплачивают сотрудникам пропуск работы без оформления больничного листа в полном объеме, среднестатистический эпизод болезни (3,2 рабочих дня) оборачивается потерей 6500 руб. на выплате зарплаты. Для работодателей из Москвы прямые потери составят 12000 руб. В городах-миллионниках невыход сотрудника на работу обернется потерей 7600 руб., в других населенных пунктах — 5300 руб.
Сотрудники выходят на работу с признаками заболевания в 3 раза чаще, чем позволяют себе пропустить работу по болезни неофициально. 58% сотрудников доводилось выходить на работу больными в течение последнего календарного года. В среднем каждый из них приходил на работу с признаками недомогания 2,4 раза за год. Москвичи выходят на работу больными чаще жителей городов-миллионников и других населенных пунктов: 62, 60 и 55% соответственно.
В ситуации, когда приходится уйти с работы к врачу, средние потери рабочего времени составляют 2,3 часа (в целом по РФ). Сотрудники из Москвы теряют несколько больше времени: в среднем 2,6 часа.
Снизить потери рабочего времени и финансовые издержки компаний, связанные с заболеваемостью сотрудников, могут сервисы телемедицины. Перспектива консультаций с врачом через интернет прямо на работе сегодня интересна 42% россиян.
Как показал опрос, возможность консультироваться с врачом онлайн на рабочем месте имеют лишь 7% опрошенных. По данным компании МТС, где телемедицинский сервис SmartMed был включен в ДМС в 2018 году, за счет своевременной консультации с профильным специалистом в 2018 году в московском офисе удалось сократить на 24,5% количество очных обращений к врачу в рабочее время, на 18,1% продолжительность больничных, на 1111,2 часа время отсутствия сотрудников на рабочем месте из-за визитов в клинику. Как следствие, снизились расходы работодателя на оплату больничных листов.
Фото: pixabay.com
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