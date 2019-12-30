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Новости /  Общество /  Здравоохранение  

Стала известна себестоимость вызова скорой помощи в Самарской области

30 декабря 2019 10:58
88
Стала известна себестоимость вызова скорой помощи в Самарской области
К этой работе чиновники всё чаще стали привлекать частников.

В 2020–2022 годах в Самарской области увеличится стоимость вызова скорой помощи. Нормативы обозначили в региональной программе обязательного медицинского страхования на ближайшие три года.

— Один вызов скорой помощи, в том числе специализированной, не включенной в региональную программу ОМС, в 2020 году будет стоить 3207,8 рубля. В 2021 и 2022-м — 3239,4 рубля, — говорится в документах, опубликованных на сайте Минздрава региона.

Сейчас в Самарской области сотрудники скорой ежедневно получают около 2000 вызовов. Звонки поступают на единый номер вызова экстренных служб — 112. В губернии эту систему тестировали накануне чемпионата мира по футболу 2018 года, и после всех испытаний она получила зелёный свет. В 2020 году её планируют интегрировать с системами, которые работают в других регионах — Ульяновской, Саратовской и Оренбургской областях.

При этом наравне с государственными медучреждениями в регионе действуют и частные фирмы. В Минздраве регулярно обновляют список адресов, которые эти службы обслуживают. В ведомстве считают, что это необходимо для повышения доступности и качества медпомощи. Следующий шаг, который рассматривают в Минздраве, — это передача автопарка государственной скорой коммерческим структурам, пишет 63.ру.

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Комментарии


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