Спикер Госдумы предложил новую систему подсчета средних зарплат врачей
30 декабря 2019 14:00
129
Председатель Госдумы Вячеслав Володин предложил новую систему подсчета средней зарплаты врачей. По его мнению, рассчитывать ее нужно без учета доходов руководства медучреждений из-за существенно разрыва между этими суммами.
В эфире телеканала «Россия-24» Володин пояснил, что зарплаты главного врача и его заместителей не должны влиять на средний показатель всего медперсонала, который трудится в учреждении. Спикер обратил внимание на то, что зарплаты врачей и руководителей медучреждений слишком разные еще и потому, что из назначают главврачи.
Ранее президент межрегиональной общественной организации «Лига защиты врачей» Семен Гальперин в беседе с НСН рассказал, что Минздрав не смог выполнить поручение президента о подъеме зарплат медицинских работников, пишет nsn.fm.
Фото pixabay.com
Добавить комментарий
Комментарии
Здравоохранение
30 декабря 2019 16:24
До недавнего времени желчекаменную болезнь в случаях, когда медикаментозное лечение уже не эффективно, лечили удалением желчного пузыря вместе с камнем. Здравоохранение
111
30 декабря 2019 16:11
Продлить здоровую жизнь пожилым попробуют ежегодными медосмотрами и прививками от пневмонии. Здравоохранение
107
30 декабря 2019 14:00
Зарплаты главного врача и его заместителей не должны влиять на средний показатель всего медперсонала. Здравоохранение
129
30 декабря 2019 12:03В Самарской области нашли бешенство
Специалисты Роспотребнадзора сразу же ввели карантин. Здравоохранение
186
30 декабря 2019 11:59
Специалист считает, что традиционные для россиян новогодние блюда можно сохранить. Здравоохранение
152
30 декабря 2019 10:58
К этой работе чиновники всё чаще стали привлекать частников. Здравоохранение
196
28 декабря 2019 17:36
В Самарской области продолжается оснащение лечебных учреждений высокотехнологичным медоборудованием. Оно ведется по нацпроекту «Здравоохранение». Здравоохранение
472
28 декабря 2019 12:44
В Минздраве объяснили, зачем это нужно. Здравоохранение
417
26 декабря 2019 14:59
В центре скандала оказалась ЦРБ города Боровичи Новгородской области. Здравоохранение
552
25 декабря 2019 10:13
Об этом заявила вице-премьер Татьяна Голикова. Здравоохранение
995
Современная медицина
19 декабря 2019 07:27
Современная косметология сильно продвинулась вперед. Сейчас существует достаточно много методов, которые позволяют существенно замедлить процессы... Современная медицина
45
19 декабря 2019 07:27
Современная косметология сильно продвинулась вперед. Сейчас существует достаточно много методов, которые позволяют существенно замедлить процессы... Современная медицина
28
15 декабря 2019 21:12
Любой уважающий себя салон, что предоставляет услуги по уходу за маникюром, обязан соблюдать санитарные нормы, так как на первом месте находится не только... Современная медицина
43
Новости медицины
20 ноября 2019 15:20Что такое жиросжигатели
Тема правильного питания и здорового образа жизни сейчас волнует все большее количество людей. Новости медицины
250
18 апреля 2019 10:04Медицинская справка, форма №026/У-2000
Медицинская справка 26 – настоящая головная боль для родителей, которым нужно предоставить ее в ясли, детские сады или школы. Форма документа насчитывает... Новости медицины
15021
10 апреля 2019 19:32Донорство спермы - услуги Репробанка
Донорство спермы - весьма востребованная услуга. Таким образом у многих пар, которые не могут зачать ребенка, появляется возможность стать родителями, если... Новости медицины
14872
Видео
21 декабря 2019 11:25
Водитель съехал на обочину сугроб и тушил авто снегом. Происшествия
671
13 декабря 2019 12:56
Необходимо оградить детей от игр вблизи наземных теплотрасс и люков тепловых камер. ЖКХ
779
5 декабря 2019 12:16
Каждый военнослужащий перед процедурой забора крови и ее компонентов прошел обязательное лабораторное обследование. Здравоохранение
424
2 декабря 2019 13:10
Геморрагическая лихорадка с почечным синдромом: как защитить себя. Здравоохранение
1260
14 ноября 2019 09:30
13 ноября в Уфе состоялся ответный матч 1/8 финала Кубка России. Спорт в регионе
937
13 ноября 2019 12:47
Гостей и жителей города и области ждет насыщенная и разнообразная программа. Культура
865
Фоторепортажи
11 декабря 2019 12:06
Красочные декорации уже почти готовы. Культура
505
4 декабря 2019 13:56
Он впервые реализован в пассажирском поезде дальнего следования. Транспорт
905
25 ноября 2019 15:28
Красочное мероприятие состоялось уже в 11 раз. Культура
926
4 ноября 2019 18:18
Гостей ожидали экологические материалы, конкурсы, мастер-классы. Экология
1180
5 октября 2019 17:04
Для горожан подготовлена развлекательная программа и дегустация блюд. Социум
2288
14 сентября 2019 20:13
Праздник прошел в Струковском саду. Культура
2802
Мероприятия