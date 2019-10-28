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Новости /  Общество /  Здравоохранение  

Скворцова адресовала вопрос о разрешении эвтаназии россиянам

28 октября 2019 12:57
114
Скворцова адресовала вопрос о разрешении эвтаназии россиянам
Прогнозировать исход возможного референдума в России министр не стала.

Вопрос о возможном разрешении эвтаназии в России должны решать сами граждане, например на референдуме, как это происходит во многих странах. Об этом 28 октября заявила глава Минздрава РФ Вероника Скворцова в эфире радио «Комсомольская правда».

«Это очень сложный вопрос, касающийся главного права каждого человека на жизнь, и в странах это решается референдумом, поскольку разные преобладающие религии в разных странах», — цитирует ее ТАСС.

Прогнозировать исход возможного референдума в России министр не стала. Она напомнила о существовании иных, законных способов избавления от страданий — например, сильнодействующие опиоидные анальгетики, применение которых было существенно упрощено, пишут "Известия".

Ранее в феврале против эвтаназии выступил бывший главный санитарный врач России, депутат Госдумы Геннадий Онищенко. Процедуру он назвал бесчеловечной и кощунственной и напомнил о клятве каждого врача проявлять высочайшее уважение к жизни человека и никогда не способствовать обреченности больного.

Онищенко призвал не ориентироваться на мнение молодежи и не делать из врача палача.
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Комментарии



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