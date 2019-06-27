Самарские онкологи проведут профилактическую акцию на набережной

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28 июня с 12.00 до 16.00 на набережной р. Волги у Некрасовского спуска сотрудники Самарского областного клинического онкологического диспансера проведут профилактическую акцию для жителей и гостей города. Акция направлена на формирование здорового образа жизни и профилактику злокачественных новообразований кожи.Меланома является одной из наиболее агрессивных злокачественных опухолей, которую можно диагностировать на ранних стадиях при обычном осмотре кожных покровов. Длительное пребывание на солнце без солнцезащитных средств, ультрафиолетовое облучение, травматизация новообразований кожи – это основные причины возникновения данного заболевания. К группе риска относятся люди со светлой кожей, а также те, у кого большое количество родинок. Необходимо помнить, что появление подозрительных родинок, вызывающих беспокойство или видоизменение уже имеющихся – сигнал для обращения к доктору.В рамках профилактической акции у всех желающих будет возможность не откладывать визит к врачу и проконсультироваться во время прогулки. На Некрасовском спуске будут организованы «Палатки здоровья». Участники акции обучатся приему самообследования кожи, познакомятся с мерами профилактики меланомы, а также смогут получить бесплатную консультацию врача-онколога Самарского областного клинического онкологического диспансера.pixabay.com