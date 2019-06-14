С 17 июня отделение мобильной офтальмологической помощи будет работать в Жигулевске
14 июня 2019 10:47
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С 17 по 28 июня отделение мобильной офтальмологической помощи Самарской областной клинической офтальмологической больницы имени Т.И. Ерошевского будет работать в Жигулевске. Мобильные комплексы будут располагаться на территории Жигулевской ЦГБ (г. Жигулевск, ул. Первомайская, 10).
В течение двух недель на базе комплексов офтальмологи областной больницы им.Т.И.Ерошевского по полису ОМС осмотрят пациентов старше 18 лет с различной патологией органа зрения при наличии направления от лечащего врача из медицинской организации по месту прикрепления полиса ОМС.
Прием взрослого населения будет проводиться в будние дни с 9.00 до 14.00 по предварительной записи. Предварительную запись пациентов на прием осуществляют офтальмологи из медицинской организации по месту прикрепления полиса ОМС.
Обращаем внимание пациентов, что наличие направления лечащего врача является обязательным условием получения бесплатной специализированной медицинской помощи по полису ОМС в соответствии с Территориальной программой государственных гарантий бесплатного оказания населению Самарской области медицинской помощи.
Фото pixabay.com
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