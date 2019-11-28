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Новости /  Общество /  Здравоохранение  

Обязательную сертификацию лекарств отменили в России

28 ноября 2019 09:25
128
Обязательную сертификацию лекарств отменили в России
Вместо этого производители медицинских препаратов будут предоставлять данные Росздравнадзору.

Изменения в законодательство вступают в силу с 29 ноября и призваны создать эффективный механизм «выпускного» контроля лекарственных средств, которые поступают в гражданский оборот, говорится на сайте правительства.

Ранее стало известно о внесении в Госдуму законопроекта о введении механизма принудительного лицензирования лекарственных средств, передает Радио Маяк.
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