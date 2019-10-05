Названы способы борьбы с высоким давлением
5 октября 2019 12:56
71
Повышенное давление может грозить развитием тромбоза, появлением инсульта или сердечного приступа, поэтому важно вовремя его понизить. Специалисты назвали простые способы стабилизации давления без лекарств, пишет «Медикфорум».
Гипертонией считается давление с показателями 140/90 и выше. Самым простым способом его понижения является прием ингибиторов АПФ и диуретиков. Однако ученые в первую очередь советуют скорректировать образ жизни.
По словам профессора Университетской клиники Мангейма Бернхарда Крамера, стабилизировать давление поможет потеря веса. Ведь даже четыре лишних килограмма могут привести к увеличению цифр на тонометре.
Также необходимо облегчить рацион питания. Бороться с гипертонией помогают овощи, фрукты, нежирные молочные изделия и отказ от соли.
Физическая активность тоже важна. Легкие пробежки, езда на велосипеде, плавание помогают понизить артериальное давление. 150 минут занятий спортом в неделю укрепляют сосуды и сердце.
Понизить давление помогут боярышник, свекольный сок, чеснок и магний. Эксперты рекомендуют выпивать до четверти литра сока в день и 300–500 мг магния, который помогает расслабить сосуды.
Расширить сосуды и, соответственно, снизить давление можно, посещая сауну. Однако такой способ подойдет только людям без серьезных проблем со здоровьем, пишут "Известия".
Фото pixabay.com
Добавить комментарий
Комментарии
Здравоохранение
5 октября 2019 13:27
Президент России во время обсуждения темы в качестве примера эффективной работы привёл "Росатом". Здравоохранение
67
5 октября 2019 12:56
Ученые в первую очередь советуют скорректировать образ жизни. Здравоохранение
71
5 октября 2019 11:37Как выбрать медицинское оборудование?
Для того, чтобы заниматься предостовлением мединских услуг невозможно обойтись без современного оборудования. При этом нужно знать, как его правильно... Здравоохранение
16
3 октября 2019 19:09
1 октября министр здравоохранения Самарской области Михаил Ратманов побывал с рабочим визитом в Тольятти. Здравоохранение
367
3 октября 2019 17:24Ортезы для коррекции осанки
Миллионы девочек и мальчиков мечтают об идеально ровной осанке. Здравоохранение
34
3 октября 2019 09:45
Она консолидирует участников федерального проекта. Здравоохранение
424
3 октября 2019 09:14
Об этом заявил Владимир Путин. Здравоохранение
338
1 октября 2019 17:12
3-5 октября в отеле «7 Авеню» состоится открытие V международной конференции «Нейрокомпьютерный интерфейс: наука и практика. Здравоохранение
325
1 октября 2019 10:59
Курение, диабет или высокое кровяное давление усугубляют ситуацию. Здравоохранение
275
30 сентября 2019 22:35
Родители самостоятельно покупали дорогое лекарство. Здравоохранение
414
Современная медицина
25 сентября 2019 10:47Ореховая гранола от Wowgranola
Ореховая гранола от Wowgranola– это натуральный продукт, не содержащий в себе сахара, глютена, хлопьев, продуктов животного происхождения и злаков. Современная медицина
73
9 сентября 2019 19:56Плацент Формула: о продукте
Роскошные волосы – это здоровые волосы, которые сегодня считаются редкостью. Современная медицина
87
10 августа 2019 17:38Интернет-магазин Пудра: с промокодом еще выгоднее
Косметика и парфюмерия стали обязательными элементами нашей жизни. Современная медицина
169
Новости медицины
18 апреля 2019 10:04Медицинская справка, форма №026/У-2000
Медицинская справка 26 – настоящая головная боль для родителей, которым нужно предоставить ее в ясли, детские сады или школы. Форма документа насчитывает... Новости медицины
14485
10 апреля 2019 19:32Донорство спермы - услуги Репробанка
Донорство спермы - весьма востребованная услуга. Таким образом у многих пар, которые не могут зачать ребенка, появляется возможность стать родителями, если... Новости медицины
14427
1 апреля 2019 19:28Медтехника ВИПС-МЕД - качественно и надежно
Востребована и популярна медтехника ВИПС-МЕД, На сайте https://www.vipsmed.ru/ вы сможете ознакомиться с медицинской техникой и оборудованием по мировым... Новости медицины
14448
Видео
3 октября 2019 09:14
Об этом заявил Владимир Путин. Здравоохранение
338
1 октября 2019 11:37
Стратегическая сессия состоялась в технопарке «Жигулевская долина». Финансы и Банки
305
21 сентября 2019 09:44
Пожару присвоен второй ранг. Происшествия
499
17 сентября 2019 10:59
.За ними будет осуществлен контроль до ноября — декабря. В стране
507
10 сентября 2019 10:30
Певец обещал выступить еще раз. Социум
682
9 сентября 2019 10:06
Артист принял участие в праздновании Дня города. Культура
500
Фоторепортажи
14 сентября 2019 20:13
Праздник прошел в Струковском саду. Культура
1260
8 сентября 2019 17:31
Вечером горожан ждет концерт на площади Куйбышева. Культура
900
7 сентября 2019 20:16
Место для установки 3,5 метрового бронзового памятника выбрано не случайно: в годы эвакуации семья Шостаковича жила неподалёку от этого сквера на улице Фрунзе. Культура
1149
7 сентября 2019 19:32
Множество площадок образовательных учреждений расположились на ул. Куйбышева, которая в этот день стала пешеходной. Образование
1331
2 сентября 2019 13:11
Дети и взрослые получили возможность прикоснуться к истории и традициям русской культуры. Культура
757
24 августа 2019 20:09
Уходящее лето расцвело настоящим цветочным праздником. Культура
2617
Мероприятия