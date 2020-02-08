Названы полезные свойства кофе
8 февраля 2020 09:44
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Вреда или токсичности кофейные зерна для организма не несут, заявила эксперт по чаю и кофе Елизавета Тихонова.
По ее словам, на молодой организм кофе действует позитивно, однако высокое содержание кофеина усиливает многие процессы, поэтому детям употреблять этот напиток не рекомендуется.
При этом дополнительную энергию из кофе можно получить, если пить его с молоком и сахаром. Тихонова указала, что кофе сильнее чая влияет на организм, несмотря на то что действие второго длится восемь часов, пишут "Известия".
Фото: pixabay.com
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