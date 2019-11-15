Мобильный комплекс офтальмологов примет пациентов Кинель-Черкасского района

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С 18 по 22 ноября отделение мобильной офтальмологической помощи Самарской областной клинической офтальмологической больницы имени Т.И. Ерошевского будет работать в с. Кинель-Черкассы (с. Кинель-Черкассы, ул. Алферова, 8, территория Кинель-Черкасской ЦРБ).На базе комплексов офтальмологи областной больницы им.Т.И. Ерошевского проведут осмотр по полису ОМС пациентов старше 18 лет с различной патологией органа зрения при наличии направления от лечащего врача из ЛПУ по месту прикрепления полиса ОМС.Прием взрослого населения будет проводиться в будние дни с 9.00 до 14.00 по предварительной записи.Предварительную запись пациентов на прием осуществляют офтальмологи из медицинской организации по месту прикрепления полиса ОМС.Обращаем внимание пациентов, что наличие направления лечащего врача является обязательным условием получения бесплатной специализированной медицинской помощи по полису ОМС в соответствии с Территориальной программой государственных гарантий бесплатного оказания населению Самарской области медицинской помощи на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов, утвержденная постановлением Правительства Самарской области № №837 от 27.12.2018г.Фото pixabay.com