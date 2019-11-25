Мобильные комплексы офтальмологов примут жителей Похвистнево
25 ноября 2019 11:21
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Прием взрослого населения будет проводиться в будние дни с 09.00 до 14.00 по предварительной записи.
С 25 ноября по 5 декабря отделение мобильной офтальмологической помощи Самарской областной клинической офтальмологической больницы имени Т.И. Ерошевского будет работать в г. Похвистнево. Мобильные комплексы будут располагаться на центральной площади города.
На базе комплексов офтальмологи Самарской областной клинической офтальмологической больницы имени Т.И. Ерошевского проведут осмотр по полису ОМС пациентов старше 18 лет с различной патологией органов зрения при наличии направления от лечащего врача из ЛПУ по месту прикрепления полиса ОМС.
Прием взрослого населения будет проводиться в будние дни с 09.00 до 14.00 по предварительной записи.
Предварительную запись пациентов на прием осуществляют офтальмологи из медицинской организации по месту прикрепления полиса ОМС.
Обращаем внимание пациентов, что наличие направления лечащего врача является обязательным условием получения бесплатной специализированной медицинской помощи по полису ОМС в соответствии с Территориальной программой государственных гарантий бесплатного оказания населению Самарской области медицинской помощи.
С 25 ноября по 5 декабря отделение мобильной офтальмологической помощи Самарской областной клинической офтальмологической больницы имени Т.И. Ерошевского будет работать в г. Похвистнево. Мобильные комплексы будут располагаться на центральной площади города.
На базе комплексов офтальмологи Самарской областной клинической офтальмологической больницы имени Т.И. Ерошевского проведут осмотр по полису ОМС пациентов старше 18 лет с различной патологией органов зрения при наличии направления от лечащего врача из ЛПУ по месту прикрепления полиса ОМС.
Прием взрослого населения будет проводиться в будние дни с 09.00 до 14.00 по предварительной записи.
Предварительную запись пациентов на прием осуществляют офтальмологи из медицинской организации по месту прикрепления полиса ОМС.
Обращаем внимание пациентов, что наличие направления лечащего врача является обязательным условием получения бесплатной специализированной медицинской помощи по полису ОМС в соответствии с Территориальной программой государственных гарантий бесплатного оказания населению Самарской области медицинской помощи.
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Комментарии
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73% ошибок приходятся на городские больницы. Здравоохранение
116
25 ноября 2019 11:21Мобильные комплексы офтальмологов примут жителей Похвистнево
Прием взрослого населения будет проводиться в будние дни с 09.00 до 14.00 по предварительной записи. Здравоохранение
110
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