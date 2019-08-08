Министр здравоохранения Самарской области ознакомился с работой новой передвижной рентгенохирургической системой С-дуга

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Министр здравоохранения Самарской области Михаил Ратманов посетил Тольяттинскую городскую детскую больницу №1. Министр ознакомился с работой новой передвижной рентгенохирургической системой С-дуга, которую установили вчера и уже использовали ее на двух операциях.«В рамках национального проекта «Здравоохранение» особое внимание мы уделяем детской медицине, в том числе совершенствуем работу поликлиник, обновляем оборудование, — отметил министр. — Новое оборудование для маленьких пациентов тольяттинской больницы приобретено за счет средств областного бюджета. Такого аппарата в больнице раньше не было. Это мобильная рентгеновская установка, с помощью которой врачи будут выполнять операции нашим детям более в сжатые сроки и на более высоком уровне. Использование С-дуги позволит проводить исследования анатомических органов и операционного поля в процессе операции, что повысит качество медицинской помощи детям не только города Тольятти, но и Жигулевска, Сызрани, Октябрьска, Ставропольского, Шигонского и Сызранского районов».Преимуществами рентгенохирургической системы С-дуга является:— высокое качество получаемого изображения;— непрерывная поддержка стабильности четкой и глубокой картинки в процессе операции;— многофункциональность С-дуги позволяет использовать её при разного рода хирургических вмешательствах (травматология, ортопедия, нейрохирургия, урология, хирургия).Напомним, что больница оказывает медицинскую помощь по 15 профилям, включая травматологию, ортопедию, нейрохирургию, детскую хирургию, детскую урологию. На базе детской больницы функционирует травмоцентр I уровня, в котором лечатся дети с сочетанными травмами с прикрепленной территории, сообщает пресс-служба облправительства.