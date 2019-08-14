Михаил Ратманов поздравил медицинский центр «Династия» с рождением 4000-го ребенка
14 августа 2019 12:42
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13 августа министр здравоохранения Самарской области Михаил Ратманов поздравил специалистов Самарского областного медицинского центра «Династия» и семейную пару из Сызрани с рождением дочки Киры. Девочка Кира - 4000-й ребенок, рожденный по государственной программе ЭКО, которая действует в центре.
«В Самарской области в рамках национального проекта «Демография» проводится работа по увеличению рождаемости, в том числе благодаря применению вспомогательных репродуктивных технологий, - отметил министр. - Мы с каждым годом увеличиваем количество квот и средств на программу лечения бесплодия методом ЭКО, чтобы оно стало доступнее для наших женщин».
Руководитель ведомства поздравил счастливых родителей с рождением здоровой девочки. Мама 2-месячной Киры поблагодарила медицинский персонал центра за профессионализм, внимательное отношение и помощь в рождении долгожданного малыша.
В медицинском центре «Династия» успешно применяются самые современные вспомогательные репродуктивные технологии. Лечение с применением метода ЭКО в отделении ежегодно проходят 1 500 супружеских пар.
«Медицинский центр «Династия» - единственный государственный центр, выполняем 75% всех бесплатных циклов ЭКО, которые проводятся в нашем регионе, - рассказала Ольга Тюмина. - Центр отличается от других центров очень высокой результативностью: 47% - частота наступления беременностей (средняя цифра по России – 34-35 %). Ежегодно рождается 800 детей с применением высоких технологий».
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