День женского здоровья пройдет в поликлинике №3 Тольятти

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В субботу, 25 мая, с 8 до 14 часов для женщин, прикрепленных к Тольяттинской городской клинической поликлинике №3, пройдет акция выходного дня «Женское здоровье» на базе подразделений поликлиники: АПК №1 (Московский пр., 49); АПК №2 (ул. Свердлова, 82); АПК №3 (пр. Степана Разина, 12); АПК №6 (Цветной б-р., 16).Женщины могут пройти обследование и диагностику на выявление болезней системы кровообращения, новообразований, получить консультации у специалистов.Телефон для справок: (8482)37-24-70.Фото pixabay.com