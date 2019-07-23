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Новости /  Общество /  Здравоохранение  

Частная «скорая» в Самаре может минимизировать свою работу по системе ОМС до 2 машин

23 июля 2019 10:51
141
Частная «скорая» в Самаре может минимизировать свою работу по системе ОМС до 2 машин
Это может произойти, если в ближайшее время область не пересмотрит условия сотрудничества с его организацией.

Жители Самары в ближайшее время могут лишиться 5 дополнительных бригад «скорой помощи», предоставляемых городу по договору государственно-частного партнерства АНО «ССМП «Здоровая семья». Об этом «СО» ОНЛАЙН сообщил генеральный директор предприятия Петр Середин.

По его словам, если в ближайшее время область не пересмотрит условия сотрудничества с его организацией, «Здоровая семья» вынуждена будет прекратить обслуживание населения города по программе ОМС, так как не может позволить себе работать в убыток. Сейчас она обслуживает половину поселка Мехзавод (две бригады). Еще пять машин работает в основной части Самары, обслуживая в среднем 25 тысяч вызовов в год. Есть реанимационная и педиатрическая бригады.

Работать по существующей системе оплаты вызовов предприятию невыгодно, говорит Петр Середин. По сравнению с государственной скорой, вызов частной «скорой» оплачивается примерно на тысячу рублей меньше, что ставит работу частной станции на грань рентабельности. Причем АНО «ССМП «Здоровая семья» уже четвертый год подряд отстаивает в суде право на получение 600 тысяч рублей за обслуживание выезда к гражданам, не имевшим полисов ОМС — за них должен был оплатить бюджет. «Не помогли и несколько тысяч подписей жителей Самары, проживающих в радиусе нахождения частной станции, — ул.Советской Армии, 185, и требующих закрепления за ними наших бригад. Но нам и в этом отказали, — сообщил «СО» ОНЛАЙН г-н Петр Середин. — А по закону ведь каждый житель имеет право выбирать, услугами какой станции скорой помощи он желает пользоваться».

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Комментарии



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23 июля 2019  10:51
Частная «скорая» в Самаре может минимизировать свою работу по системе ОМС до 2 машин
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