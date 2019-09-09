Более ста человек узнали свой ВИЧ-статус в ходе профилактической акции в Струковском саду в Самаре

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Знать свой ВИЧ-статус – модно! Это подтвердила очередная профилактическая акция «Знать о ВИЧ – значит жить!», состоявшаяся в Струковском саду 8 сентября в День города. Медицинский шатер врачи развернули на аллее между Летней сценой и скейт-площадкой. К выездной лаборатории моментально выстроилась очередь.Ожидая результаты тестирования, которые готовятся в течение 15 минут, самарцы и гости города могли принять участие в социологическом опросе. Таким образам медики собирают данные о том, насколько граждане информированы о ВИЧ, о способах передачи инфекции и мерах защиты от вируса. Эти сведения помогут врачам в дальнейшем более адресно выстраивать свою профилактическую работу и не оставлять «белых пятен» в вопросах информированности населения о ВИЧ.Врачи в очередной раз напоминают, что в Самарской области ситуация с ВИЧ-инфекцией обстоит достаточно серьёзно. В большинстве случаев ВИЧ передаётся половым путём и каждый человек должен ответственно относиться к своему здоровью, соблюдать правила безопасности: избегать рискованных связей, знать свой ВИЧ-статус и статус партнёра.Акция «Знать о ВИЧ - значит жить!» состоялась при активном содействии волонтёров-медиков. Студенты Самарского медицинского университета раздавали информационные буклеты гостям парка и объясняли, как и где проводится экспресс-тестирование на ВИЧ.За два часа работы мобильной лаборатории в Струковском саду свой ВИЧ-статус узнали 112 человек.Также бесплатно проверить своё здоровье можно в любой рабочий день в стационарных лабораториях СПИД-центра в Самаре, Тольятти и Новокуйбышевске? сообщает пресс-служба облправительства..