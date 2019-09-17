Закупленного препарата "Фризиум" хватит на несколько лет
17 сентября 2019 09:03
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Запасов противосудорожного препарата "Фризиум", 10 тыс. упаковок которого закупил Московский эндокринный завод, хватит на несколько лет. Россия успеет зарегистрировать препарат до окончания резервов, сообщила ТАСС директор департамента лекарственного обеспечения и регулирования обращения медицинских изделий Минздрава Елена Максимкина в кулуарах форума по биомедицинским технологиям "Биотехмед-2019".
Ранее премьер-министр Дмитрий Медведев подписал распоряжение о выделении более 26 млн рублей на закупку свыше 11 тыс. упаковок иностранных психотропных лекарств для детей. Глава Минздрава Вероника Скворцова также сообщила, что Московский эндокринный завод уже закупил "Фризиум".
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