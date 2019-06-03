В Самаре прошел чемпионат области по медицинскому массажу

76

30 мая на базе лечебно-оздоровительного центра «Маtrёshka plaza» состоялся чемпионат Самарской области по медицинскому массажу «Профессионал-2019», организованный Самарским медицинским колледжем им. Н.Ляпиной совместно с министерством здравоохранения Самарской области и Самарской региональной общественной организацией медицинских сестер.В чемпионате приняли участие 17 специалистов здравоохранения со стажем работы не менее года, имеющие среднее медицинское образование, а также профессиональную подготовку по специальности «медицинский массаж», работающие в медицинских учреждениях региональной системы здравоохранения всех видов собственности из Самары, Тольятти, Сызрани, Кинеля, села Богатое.Чемпионат проводился в два этапа: обязательная программа – классический медицинский массаж и произвольная программа. В состав судейской коллегии вошли ведущие специалисты в области медицинского массажа из медицинских организаций и Самарского государственного медицинского университета.Победители и призеры были награждены кубками и дипломами, также были вручены призы зрительских симпатий, сообщает Минздрав региона.