Страны ЕС учредят специализированный фонд по коронавирусу
11 марта 2020 09:38
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Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен по итогам телефонных переговоров с лидерами стран ЕС сообщила, что участники блока решили учредить специализированный фонд по коронавирусу. Речь идет о сумме в €25 млрд.
Зараженные коронавирусом выявлены обнаружены во всех странах Евросоюза. Эпицентром стала Италия – там зафиксировано более 10 тысяч случаев инфицирования, передает Радио Маяк.
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