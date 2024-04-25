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"Крылья Советов" в Воронеже одержали победу над "Факелом"  – 1:0

25 апреля 2024 21:56
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Единственный гол в матче был забит Франко Орозко.

"Крылья Советов" в Воронеже одержали победу над "Факелом"  – 1:0

В перенесенном матче 21-го тура Мир РПЛ "Крылья Советов" в Воронеже встречались с "Факелом". На 19 и 25 минутах самарцам пришлось сделать вынужденные замены, поле покинули Роман Ежов и Владимир Хубулов. При этом Роман Ежов успел получить предупреждение, которое для него стало четвертом в сезоне, и он пропустит следующую игру. Единственный гол в матче был забит на 76 минуте матча, навес Владислава Шитова в штрафную, головой Франко Орозко. В итоге победа с минимальным счетом – 1:0.

В следующем матче "Крылья Советов" на "Солидарность Самара Арене" принимают "Краснодар. Игра 26 тура Мир РПЛ состоится в понедельник, 29 апреля, в 14:00, сообщает пресс-служба ПФК "КС".

 

Фото:    пресс-служба ПФК "КС"

Теги: Крылья Советов Самара

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