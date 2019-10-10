Российские и зарубежные кардиологи обсудят актуальные вопросы отрасли
10 октября 2019 13:48
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11 октября в 15.00 в отеле «Холидей Инн» (Самара, ул. А.Толстого, д. 99) состоится торжественное открытие 8-й Всероссийской международной конференции «Противоречия современной кардиологии: спорные и нерешенные вопросы», в которой примут участие кардиологи России, а также Голландии, Германии, Польши, Сербии, Беларуси, Израиля и Испании.
«На площадке конференции, которая проводится при поддержке Российского кардиологического общества (РКО) и лично президента РКО академика Евгения Владимировича Шляхто, пройдет около 50 научных симпозиумов, из них 10 с участием самарских экспертов и их зарубежных коллег. Неотложная кардиология, лечение нарушений ритма и профилактика внезапной смерти, генетические аспекты сердечно – сосудистых заболеваний и, конечно, профилактика сердечно-сосудистых заболеваний, – вот лишь краткий список тем, которые обсудят ведущие эксперты отрасли», – отмечает член президиума правления РКО, главный кардиолог Самарской области, профессор Дмитрий Дупляков.
Отдельные заседания будут проведены для молодых кардиологов (часть из них на английском языке) и студентов медицинских вузов, которые примут участие в конкурсе молодых ученых, конкурсе на лучший клинический случай и в командной игре «Умники и умницы».
Конференция будет работать в течение двух дней – 11 и 12 октября, сообщает пресс-служба облправительства.
Фото pixabay.com
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