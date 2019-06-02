Назван нормализующий давление продукт
2 июня 2019 12:50
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К такому выводу пришли ученые из Университета штата Пенсильвания (США), пишут "Известия".
Это обусловлено наличием в них большого количество жирных кислот омега-3 — альфа-линоленовых кислот (АЛК).
Специалисты провели исследование ученых с участием 45 человек в возрасте от 30 до 65 лет, страдающих от ожирения. Добровольцам предлагалось две недели питаться продуктами, на 12% состоящими из насыщенных жиров.
Затем участников поделили на три группы. В течение шести недель первая группа придерживалась рациона с большим количеством грецких орехов, вторая употребляла только кислоты АПЛ, а третьей группе исключили и орехи, и добавки кислот.
В результате выяснилось, что у испытуемых из первой категории снизился риск развития сердечно-сосудистых заболеваний и нормализовалось давление.
«У тех участников, которые употребляли много грецких орехов, артериальное давление было в среднем ниже, чем у тех, кто просто употреблял АЛК или олеиновую кислоту», — цитирует Медикфорум ученых.
Фото pixabay.com
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