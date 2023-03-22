Жители Самарской области могут предварительно заказать лекарства в аптеках своего города по электронному рецепту

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Жители Самарской области могут предварительно заказать (забронировать) лекарственные препараты в аптеках своего города по электронному рецепту. Новый функционал стал доступен для граждан в бесплатном мобильном приложении “Мой рецепт” от компании “Первый электронный рецепт” – партнера регионального проекта по внедрению электронных рецептов.



Электронный рецепт – это юридически значимый документ в электронной форме, современный аналог классического назначения на бумажном носителе. Возможность получить электронный рецепт и приобрести по нему лекарственный препарат появилась у жителей Самарской области с 2022 года в рамках национального проекта «Здравоохранение».



«Решение о применении на территории региона электронных рецептов наряду с традиционными бумажными было принято еще в конце 2020 года. В 2022 году в Самарской области совместно с партнерами запустили сервис, позволяющий пациентам получать назначения врача в форме электронных рецептов и приобретать по ним лекарственные препараты в частных аптеках. Сервис доказал свое удобство и эффективность – электронные рецепты не теряются и не портятся, несут точную информацию, пациентам дают возможность легко найти аптеку, где им отпустят именно тот препарат, который выписал доктор. В планах на ближайшую перспективу – расширить практику выписки рецептов в рамках телемедицинских консультаций, а также включить в систему государственные аптеки и рецепты в рамках льготного лекарственного обеспечения», - рассказал заместитель министра – руководитель департамента информатизации и организационной деятельности министерства здравоохранения Самарской области Павел Золотарев.



Врач, используя свою цифровую подпись, выписывает рецепт в виде электронного документа в медицинской информационной системе. Пациент, получающий электронное назначение, может получить к нему доступ с помощью мобильных приложений и интернет-порталов партнеров проекта. В настоящий момент бесплатно доступно мобильное приложение “Мой рецепт”, где можно увидеть свой электронный рецепт, а также карту аптечных пунктов города, в которых доступно для приобретения выписанное лекарство.



Новая услуга “Бронирование” в приложении “Мой рецепт” дает пациент возможность резервировать свой заказ из ассортимента выбранных аптек с последующим приобретением непосредственно в аптеке после push-уведомления о сборке заказа. Приобрести лекарства можно, показав QR-код заказа (электронного рецепта) из приложения “Мой рецепт” работнику аптеки.



«Сервис электронного рецепта увеличивает доступность лекарственных препаратов, повышает качество оказания медицинских услуг, а руководству региона дает возможность получать прозрачную статистику оборота лекарственных средств. Мы постоянно работаем над улучшением сервиса для всех участников цепочки: врачей, фармацевтов и пациентов. Для жителей городов и сел Самарской области теперь доступен удобный функционал бронирования лекарственных препаратов, благодаря которому можно выкупать заказ в любой удобной аптеке в благоприятное для пациента время. Электронный рецепт на лекарство всегда доступен под рукой - в мобильном приложении “Мой рецепт”, которое можно скачать бесплатно в Goggle Play и App store» , - отметил управляющий директор ООО “Первый электронный рецепт” Кирилл Хромов, сообщает пресс-служба минздрава СО.

Фото: пресс-служба минздрава СО