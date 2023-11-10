Жители Похвистнево и близлежащих районов получают помощь в новом отделении

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В корпусе, построенном по национальному проекту «Здравоохранение», получили экстренную и плановую консультативную помощь свыше 6 тысяч человек — жители Похвистневского, Исаклинского, Клявлинского и Камышлинского районов.



Единое многофункциональное пространство оснащено системой навигации и комфортными зонами ожидания. Предусмотрены отдельные входы для маленьких пациентов, больных, которые доставляются службой "скорой", проходят лечение амбулаторно и в стационаре, а также фильтр-бокс для пациентов с признаками ОРВИ.



«Главная особенность отделения, которая легла в основу планировки — максимальная концентрация диагностической базы в одном месте. Все исследования — ультразвуковые и эндоскопические, КТ, рентгенография, электро-, эхокардиография — проводятся здесь. Это позволяет в кратчайшие сроки провести комплексное обследование и определить дальнейшие шаги по оказанию помощи, противошоковая палата — при необходимости стабилизировать состояние пациента», — пояснил главный врач Евгений Разумов.



Ежегодно в Похвистневскую больницу госпитализируют порядка 1000 взрослых и детей с травмами. По словам врача-травматолога-ортопеда Алексея Тужилкина, новый формат организации помощи сокращает срок догоспитального периода и снижает риски развития осложнений.



«Теперь все оборудование размещается в одном подразделении. Это удобно и для нас, и для пациентов, — отметил врач. — Налажена телемедицинская связь с областными медучреждениями. В сложных случаях направляем результаты исследований в больницу имени В.Д. Середавина, и, если необходимо, вызываем бригаду санитарной авиации».



Напомним, новые приемно-диагностические отделения также созданы в трех муниципальных районах Самарской области — Сергиевском, Кинель-Черкасском и Красноярском.

Фото: минздрав СО