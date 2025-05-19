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Жители Новокуйбышевска проходят обследования на новом оборудовании

19 мая 2025 20:21
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Современные аппараты ЭКГ и эндоскопическое оборудование - видеобронхоскоп - поставлены в Новокуйбышевскую больницу благодаря национальному проекту "Продолжительная и активная жизнь".

Современные аппараты ЭКГ и эндоскопическое оборудование - видеобронхоскоп - поставлены в Новокуйбышевскую больницу благодаря национальному проекту "Продолжительная и активная жизнь".

В 2024 году в учреждение благодаря нацпроекту поступили 2 системы эндоскопической визуализации для внутрипросветного исследования желудочно-кишечного тракта. В комплектацию входят два видеогастроскопа и два видеоколоноскопа.

"Теперь эндоскопическое оборудование доукомплектовано ещё и видеобронхоскопом. Во время проведения процедуры диагностируются воспалительные заболевания и новообразования трахеобронхиального дерева и лёгких. С помощью гибкого видеобронхоскопа можно проводить не только осмотр бронхов со взятием материала на биопсию, но и санационную бронхоскопию", - отметил главный врач Новокуйбышевской центральной городской больницы Алексей Башаев.

5 аппаратно-программных комплексов, предназначенные для регистрации сигнала ЭКГ, поступили в различные подразделения НЦГБ.

"Новыми электрокардиографами оснастили приёмно-диагностическое отделение, женскую консультацию, терапевтическое отделение №4 поликлиники, педиатрическое отделение №1, отделение неотложной медицинской помощи, - рассказала заместитель главного врача по медицинской части Новокуйбышевской центральной городской больницы Ирина Белова. - Всего с начала апреля проведено более 350 исследований".

Модернизация первичного звена здравоохранения — одно из важных направлений национального проекта "Продолжительная и активная жизнь", который реализуется по решению Президента России Владимира Путина. В этом году в медучреждения региона планируется поставка 812 единиц медтехники.

 

Фото:   минздрав СО

Теги: Медицина

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