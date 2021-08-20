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Жителей региона приглашают в выходные дни сделать прививку от COVID-19

20 августа 2021 15:26
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В выходные дни работают прививочные кабинеты в поликлиниках и мобильные пункты возле ТЦ.

В выходные дни прививочные кабинеты в поликлиниках и мобильные пункты возле ТЦ приглашают жителей сделать прививку от COVID-19.

В Самарской области продолжается активная прививочная кампания от новой коронавирусной инфекции. На этой неделе в регион осуществлена поставка почти 115 тысяч комплектов вакцин от COVID-19, в том числе более 95 000 доз вакцины «Спутник Лайт», более 17 000 доз вакцины ГамКовидВак («Спутник V») и более 2000 доз вакцины КовиВак. 

На сегодняшний день привито более 970 тысяч жителей, из них завершили вакцинацию свыше 809 тысяч человек.

Пройти вакцинацию может любой желающий старше 18 лет, не имеющий медицинских противопоказаний.

Специалисты напоминают, что особенно важно пройти вакцинацию старшему поколению, чтобы не допустить тяжелого течения COVID-19 и необратимых осложнений хронических заболеваний. Пожилые и лица с хроническими заболеваниями находятся в группе риска, именно эти категории особенно тяжело переносят заболевание и имеют серьезные последствия после перенесённой инфекции.

 Также врачи уверяют, что важно успеть сделать прививку летом, чтобы осенью до начала подъема заболеваемости сезонными вирусными инфекциями был сформирован иммунитет. 

Записаться на прививку можно дистанционно — на портале Госуслуги или по телефону поликлиники по месту прикрепления полиса ОМС. В выходные дни прививочные пункты работают, вакцины имеются в наличии. 

Продолжают работать мобильные прививочные пункты возле торговых центров «Мега» (парковка у центрального входа), «Космопорт» (парковка у входа в магазин «Спортмастер»), «Амбар» (парковка возле второго входа, напротив отдела ВЕFREE) в Самаре в пятницу с 14.00 до 19.00, в субботу и воскресенье с 11.00 до 18.00.

Ежедневно в Самаре в торговых центрах «Аврора» (3 корпус, 1 этаж, кабинет напротив магазина Fix Price) и «Гудок» (первый этаж, рядом с магазином «Детский мир») с 11.00 до 18.00 работают стационарные прививочные пункты.

Для повышения доступности вакцинации в регионе работают круглосуточные прививочные пункты. Пройти там вакцинацию в удобное время может любой житель региона. При себе необходимо иметь любой документ, удостоверяющий личность.

Круглосуточный кабинет в Куйбышевском районе Самары располагается на базе больницы № 10 по адресу улица Медицинская, 4, телефон 89277461440. С 8.00 до 20.00 прививку можно сделать в поликлиническом отделении учреждения кабинете 18, после 20.00 — в травматологическом пункте.

В больнице № 6 по адресу улица Советской Армии, 56 пройти вакцинацию от COVID-19 можно с 8.00 до 20.00 в кабинете 210, с 20.00 до 7.30 — в кабинете 106, телефон 8(846)2079714.

В Самарской городской больнице № 4 по адресу ул. Мичурина, 125 продолжает работать круглосуточный пункт. 

В Тольятти круглосуточный кабинет работает на базе Ставропольской ЦРБ по адресу Автозаводское шоссе, 5, телефон 8(8482)790451.

Кроме того, дополнительные пункты проводят вакцинацию жителей в вечернее и ночное время:

- в Тольятти в поликлинике 3 -  до 24.00, ул. Татищева, 24;

- в Отрадном на базе приемного отделения городской больницы по адресу улица Ленина, 61, телефон 88466122348;

- в Безенчуке на базе приемного отделения ЦРБ по адресу улица Мамистова,52, телефон 88467624149;

- в Чапаевске на базе приёмного покоя ЦГБ по адресу улица, Ленина 104, телефон 88463930447;

- в Камышлинском районе на базе приемного отделения ЦРБ по адресу с. Камышла, улица Победы, 68, телефон 88466433741.

 

Теги: вакцинация выходные дни

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