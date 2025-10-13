«Земский фельдшер»:  новом ФАПе Сызранского района прием ведёт молодой специалист

Я нашел ошибку
Главные новости:
Были подведены итоги выезда в Приволжский район, рассмотрены вопросы проведения прививочной кампании против гриппа, капитального ремонта объектов здравоохранения, противодействия несанкционированной торговой деятельности на территории Самарской области.
Вячеслав Федорищев провел оперативное совещание в областном правительстве
В Самаре завершился очный этап конкурса по присуждению премии в области развития профессионального образования Самарской области «Студент года 2025».
300 студентов губернии выступили на конкурсе «Студент года 2025»
На борьбу с огнем были поданы 2 ствола «Б», сформировано звено газодымозащитной службы.
В Октябрьск загорелись частная баня и надворные постройки
Рост вызван плохим урожаем в Бразилии, американскими пошлинами на бразильский кофе и наращивание запасов в Европе.
Цена растворимого кофе в России превысила 4000 рублей за килограмм
Максим - ветеран СВО, награжден Орденом Мужества. Имея за плечами опыт 15 спасенных с поля боя бойцов и тяжелое ранение, теперь он передает свои знания новому поколению.
Участник «Школы героев» Максим Баранович готовит бойцов для фронта
Победителями в женском парном разряде стали спортсменки из Самарской области - Татьяна Елистратова и Татьяна Ховалкина.
15 самарских спортсменов выступили на всероссийских соревнованиях по дартсу
Пассажир малолитражки был зажат в салоне аварийного автомобиля. Потребовалась помощь спасателей.
В Красноярском районе на трассе М-5 столкнулись легковой и грузовой автомобили
В школе успешно работают 16 творческих коллективов, в том числе коллективы, имеющие звание «Образцовый художественный коллектив» и «Народный самодеятельный коллектив».
В поселке Чёрновский состоялось торжественное открытие детской школы искусств №1 
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 81.19
-0.22
EUR 94.05
-0.65
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
В Безенчуке открыли первый в регионе монумент, посвященный труженикам сельского хозяйства
В Самаре экскурсия для детей «Камера! Мотор! Детство!»
Вячеслав Федорищев встретился со студентами Поволжской академии образования и искусств имени Святителя Алексия
Весь список
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

«Земский фельдшер»:  новом ФАПе Сызранского района прием ведёт молодой специалист

13 октября 2025 14:44
183
Решение связать жизнь с медициной специалист принял еще в детстве.

Молодой фельдшер Никита Ржанников трудоустроился в Сызранскую городскую и районную больницу, приняв участие в программе «Земский доктор/Земский фельдшер».

Решение связать жизнь с медициной специалист принял еще в детстве.

 «Мне тогда очень нравился наш педиатр. Я хотел быть как он, и у меня никогда не было сомнений, что я попаду в медицину», — рассказал фельдшер.

После окончания Сызранского медико-гуманитарного колледжа его привлекла экстренная медицина. Несколько лет он проработал в службе скорой медицинской помощи. Сегодня он работает в ФАПе, оказывая помощь жителям Демидовки, а это порядка 150 человек.

 «В экстренной медицине ты видишь результат сразу, но не можешь проследить, будет ли пациенту хорошо завтра, послезавтра. А здесь ты ведешь пациента постоянно, видишь, как ему становится лучше», — отметил специалист.

Опыт работы на скорой помощи не раз помогали в ФАПе.

 «Однажды поступила беременная женщина, у которой были высокое давление и отеки — состояние, требующее экстренной госпитализации. Я знал, как работать с таким состоянием, и смог оказать грамотную помощь», - пояснил Никита Ржанников.

Помимо федеральной программы «Земский фельдшер/Земский доктор» в Сызрани действует и муниципальная программа по привлечению медработников. В этом году выплата по ней была увеличена с 1 млн до 1,5 млн рублей. Такая существенная поддержка помогает решать медработникам жилищный вопрос и является для многих определяющим фактором при выборе места работы.

Обеспечение медучреждений квалифицированными кадрами —важное направление национального проекта «Продолжительная и активная жизни», который реализуется по решению Президента страны Владимира Путина. В этом году участниками программы «Земский доктор / Земский фельдшер» в Самарской области уже стали 100 специалистов. До конца года в рамках программы планируется трудоустроить еще 72 медработника.

 

Фото:  pxhere.com

Теги: Медицина

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
Теперь тяжелобольные дети смогут получать медицинскую помощь в комфортных условиях.
12 октября 2025, 14:30
В педиатрическом отделении Сызранской больницы открыли новую паллиативную палату
Теперь тяжелобольные дети смогут получать медицинскую помощь в комфортных условиях. Здравоохранение
438
Отмечается, что роды прошли благополучно благодаря слаженной работе высокопрофессиональной команды.
11 октября 2025, 20:34
В перинатальном центре Улан-Удэ родилась девочка весом почти в 7 килограммов
Отмечается, что роды прошли благополучно благодаря слаженной работе высокопрофессиональной команды. Общество
650
Специалист подчеркнул, что работа не должна приносить только удовольствие и вдохновение, там тоже могут быть конфликты и рутина.
10 октября 2025, 17:59
Практикующий психолог развеял миф об обязательном удовольствии от работы
Специалист подчеркнул, что работа не должна приносить только удовольствие и вдохновение, там тоже могут быть конфликты и рутина. Общество
519
Здравоохранение
Решение связать жизнь с медициной специалист принял еще в детстве.
13 октября 2025  14:44
«Земский фельдшер»:  новом ФАПе Сызранского района прием ведёт молодой специалист
183
Мишустин: первичное звено здравоохранения фиксирует более 1 млрд посещений в год
13 октября 2025  13:02
Мишустин: первичное звено здравоохранения фиксирует более 1 млрд посещений в год
197
В России резко возросла заболеваемость ветрянкой
13 октября 2025  10:39
В России резко возросла заболеваемость ветрянкой
200
Теперь тяжелобольные дети смогут получать медицинскую помощь в комфортных условиях.
12 октября 2025  14:30
В педиатрическом отделении Сызранской больницы открыли новую паллиативную палату
439
Прием провели врач-гастроэнтеролог, кардиолог, невролог, нефролог, пульмонолог, ревматолог, эндокринолог, уролог, гериатр и фтизиатры.
10 октября 2025  16:59
«Забота рядом»: врачи больницы им. Середавина проконсультировали более 100 пациентов Сызрани
707
Если вы испытываете постоянный стресс, что негативно влияет на ваше здоровье, обратитесь к специалисту для получения профессиональной медицинской помощи.
10 октября 2025  15:02
Эксперт: несколько способов, которые могут помочь повысить стрессоустойчивость
650
Порядка 1500 жителям будут оказывать медицинскую помощь в современных условиях.
10 октября 2025  14:46
В селе Богдановка завершены ремонтные работы в офисе врача общей практики
651
Какие привычки помогут сохранить остроту зрения.
9 октября 2025  20:53
Врач-офтальмолог: сохранить хорошее зрение – это общая задача врачей и пациентов
777
Она посоветовала включить в рацион для повышения когнитивной выносливости даже при высоких нагрузках богатые холином продукты.
9 октября 2025  17:39
Нутрициолог рассказала, как поддержать мозг в тонусе
650
Современное оборудование обладает более высокой пропускной способностью, что позволит увеличить количество проводимых исследований.
9 октября 2025  14:25
В Кошкинскую больницу поставлено новое цифровое рентген-оборудование
739
Весь список
Современная медицина
15 августа 2024  10:59
СамГМУ и «Аскона» разработают портативное устройство для диагностики и коррекций нарушений сна
15320
Весь список
В центре внимания
Были подведены итоги выезда в Приволжский район, рассмотрены вопросы проведения прививочной кампании против гриппа, капитального ремонта объектов здравоохранения, противодействия несанкционированной торговой деятельности на территории Самарской области.
13 октября 2025  18:20
Вячеслав Федорищев провел оперативное совещание в областном правительстве
148
Губернатор Самарской области рассказал, когда начнется обновление правительства
13 октября 2025  13:41
Губернатор Самарской области рассказал, когда начнется обновление правительства
226
В Самаре уже 93% жилфонда подключили к теплу
13 октября 2025  10:56
В Самаре уже 93% жилфонда подключили к теплу
205
Вячеслав Федорищев поздравил самарских аграриев с Днем работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности
12 октября 2025  11:52
Вячеслав Федорищев поздравил самарских аграриев с Днем работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности
1077
Губернатор поблагодарил казаков за участие в деле народосбережения и развития региона. Отличившимся казакам он вручил региональные награды.
11 октября 2025  16:58
Вячеслав Федорищев принял участие в отчетно-выборном Круге самарских казаков
580
Весь список