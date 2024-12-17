«Земский доктор/Земский фельдшер»: 6 специалистов присоединились к коллективу Большеглушицкой ЦРБ

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В 2024 году к коллективу Большеглушицкой центральной районной больницы присоединились 6 участников программы «Земский доктор/Земский фельдшер», среди которых 3 врача и 3 средних медицинских работника.

В Большеглушицкой ЦРБ проводится активная работа по привлечению специалистов. В учреждении реализована система наставничества, а также медработники могут принять участие в долевом строительстве жилых домов в рамках "Комплексного развития сельских территорий".

«Реализуется комплекс мероприятий по социальной поддержке медицинских работников. В рамках кадровых программ администрация района предоставляет специалистам служебное жильё или компенсирует стоимость аренды» – отметил главный врач Большеглушицкой ЦРБ Руслан Рахимжанович.

Молодой специалист Илья Симановский после окончания обучения работал на Самарской городской станции скорой медицинской помощи. В этом году вместе с супругой они переехали в Большеглушицкий район и приняли участие в программе «Земский фельдшер».В рамках программы каждый специалист получил единовременную выплату в размере 750 тыс. рублей.

«Финансовая поддержка для нашей семьи – большое подспорье. Я оказываю медицинскую помощь более 9000 жителям в ФАПе села Большая Дергуновка, а моя супруга, врач-акушер-гинеколог – в посёлках Озёрск и Верхнедольск. С помощью служебного транспорта я выезжаю к пациентам на дом для оказания неотложной помощи» , – рассказал Илья Станиславович.

Оперативно оказывать медицинскую помощь жителям сел Большая Дергуновка, Берёзовка и посёлка Пробуждение специалисту помогает автомобиль, приобретённый в рамках нацпроекта «Здравоохранение».В этом году 167 медработников приняли участие в программе «Земский доктор / Земский фельдшер». Напомним, что эта программа ежегодно помогает привлекать в медицинские учреждения Самарской области, расположенные в сельской местности и малых городах, десятки специалистов: врачей, фельдшеров, акушерок и медицинских сестер фельдшерско-акушерских пунктов, врачебных амбулаторий, отделений врачей общей практики.

Фото: минздрав СО