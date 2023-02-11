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«Земский доктор»: в 2022 году программа помогла привлечь врачей-стоматологов в больницы региона

11 февраля 2023 16:37
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Врач-стоматолог Эльмира Кочеткова с 2022 года работает в поликлинике села Утевка Нефтегорского района.

Благодаря нацпроекту «Здравоохранение» в сельской местности и малых городах повышается доступность качественной медицинской помощи, в том числе и стоматологической. Специалисты ведут прием в обновленных поликлиниках, врачебных амбулаториях и офисах врачей общей практики, в составе мобильных бригад выезжают в отдаленные населенные пункты на новых автомобилях. Привлечению кадров в сельскую медицину способствуют меры социальной поддержки.

При участии в программе «Земский доктор» врачи получают единовременную выплату. При трудоустройстве в сельские населенные пункты, рабочие поселки, поселки городского типа или города с населением до 50 тысяч человек размер компенсационной выплаты составляет 1 млн рублей, при трудоустройстве в населенные пункты, отнесенные к удаленным и труднодоступным территориям, — 1,5 млн рублей.

В 2022 году программа помогла привлечь врачей-стоматологов в Нефтегорскую, Кинель-Черкасскую, Сергиевскую и Кинельскую центральные районные и городские больницы.

Врач-стоматолог Эльмира Кочеткова с 2022 года работает в поликлинике села Утевка Нефтегорского района.

 «На мой взгляд, в нашей профессии — независимо от того, работаете вы в селе или в городе — очень важно не останавливаться в своем развитии. Для меня это всегда было приоритетом. Стараюсь регулярно посещать стоматологические выставки, семинары и всегда получаю удовольствие от процесса обучения. С каждым годом я все больше познаю свою профессию, — отмечает Эльмира Курбангалиевна. — Основная задача стоматолога сельской поликлиники — обеспечить здоровье и благополучие пациентов с помощью качественных медицинских услуг. Мы добиваемся этого точной диагностикой, быстрым и эффективным лечением, индивидуальным подходом к каждому. Особое внимание уделяем именно профилактической работе с пациентами. Выявить кариес лучше на ранней стадии, чем лечить осложнения. Лучший стоматологический "материал" — ваши собственные эмаль и дентин зуба».

 

Фото:   минздрав СО

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Здравоохранение
Врач-стоматолог Эльмира Кочеткова с 2022 года работает в поликлинике села Утевка Нефтегорского района.
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