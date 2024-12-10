"Земский доктор": к коллективу Борской больницы присоединилась семья молодых врачей

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За текущий год в рамках программы «Земский доктор / Земский фельдшер» коллектив Борской центральной районной больницы пополнили 5 специалистов, среди которых – врач анестезиолог-реаниматолог Александр Стыров и участковый врач-терапевт Людмила Петрушина.



После окончания медицинского университета Александр Михайлович работал врачом-стажером в Межрайонном перинатальном центре Тольяттинской городской клинической больницы №5. Обучение по целевому направлению супруги стало поводом для переезда в Борский район и участия в программе «Земский доктор».



«Моя супруга родом из Борского района, поэтому после окончания её обучения мы устроились в Борскую ЦРБ. Участие в программе стало для нас большим подспорьем при переезде. Кроме того, администрация района предоставила нам служебное жилье», – рассказал Александр Михайлович.



В рамках программы каждый специалист получит 1,5 млн рублей. Кроме того, в Борском районе реализуется комплекс мероприятий по социальной поддержке медицинских работников.



«Администрация района предоставляет служебное жильё или компенсирует стоимость аренды. В том числе, медработники могут рассчитывать на единовременную компенсационную выплату от 100 до 500 тысяч рублей», - отметил главный врач Борской ЦРБ Николай Пастухов.



В этом году 167 медработников приняли участие в программе «Земский доктор / Земский фельдшер». Напомним, что эта программа ежегодно помогает привлекать в медицинские учреждения Самарской области, расположенные в сельской местности и малых городах, десятки специалистов: врачей, фельдшеров, акушерок и медицинских сестер фельдшерско-акушерских пунктов, врачебных амбулаторий, отделений врачей общей практики.



Обеспечение медицинских учреждений квалифицированными кадрами — важное направление национального проекта «Здравоохранение», который реализуется по решению Президента Владимира Путина.

Фото: минздрав СО