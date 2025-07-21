Завершен капремонт офисов врача общей практики Ставропольской ЦРБ в селах Тимофеевка и Верхнее Санчелеево

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Благодаря реализации национального проекта «Продолжительная и активная жизнь» завершен капитальный ремонт офисов врача общей практики Ставропольской центральной районной больницы в селах Тимофеевка и Верхнее Санчелеево.

В подразделениях выполнена внутренняя отделка помещений, заменены системы отопления, водоснабжения и электроснабжения. Обновлены фасады зданий, проведен ремонт кровли.

«Обновление медицинских учреждений в Ставропольском районе идет полным ходом. Наш район самый крупный в Самарской области по числу жителей и площади, поэтому работы очень много. В ОВОПе в селе Тимофеевка организован отдельный от взрослой амбулатории прием детского населения. В ближайшее время врачи-педиатры будут вести прием в две смены. Это позволит не только повысить комфорт для маленьких пациентов и их родителей, но и разделить потоки,снизив риски распространения инфекций в сезон подъема заболеваемости ОРВИ и гриппом», – отметил главный врач больницы Расим Мударисов.

Создание современных условий значительно улучшит оказание медицинской помощи. На данный момент продолжается ремонт офиса врача общей практики в селе Жигули. Параллельно ведутся внутренние отделочные работы в терапевтическом отделении села Хрящёвка.

Модернизация первичного звена здравоохранения — одно из важных направлений национального проекта «Продолжительная и активная жизнь», который реализуется по решению Президента страны Владимира Путина. Всего до конца года будут отремонтированы 146 объектов здравоохранения.

Фото: минздрав СО