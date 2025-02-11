Заведующий отделения Самарского кардиодиспансера рассказал, какие факторы негативно влияют на здоровье сердца

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Какие факторы негативно влияют на здоровье сердца?



Об этом рассказывает заведующий консультативно-реабилитационного отделения Самарского областного клинического кардиологического диспансера им.В.П.Полякова Владимир Кузьмин:



"Курение, употребление алкоголя и неправильное питание — это три ключевых фактора, которые негативно влияют на здоровье сердца.



Курение:

Оказывает влияние на сосуды. Курение приводит к сужению кровеносных сосудов и повышению артериального давления. Каждая выкуренная сигарета способствует повреждению внутренней стенки артерий - эндотелия, что в сочетании со спазмом увеличивает риск атеросклероза — накопления жира и холестерина на стенках артерий в месте повреждения эндотелия.



Увеличивает тромбообразования. Никотин и другие вещества в табачном дыме способствуют образованию тромбов, что может привести к инфаркту миокарда или инсульту.



Влияет на сердечный ритм. Курение вызывает аритмии и другие нарушения сердечного ритма.



Алкоголь:

Приводит к повышению артериального давления и является причиной различных нарушений ритма. Увеличивает риск сердечной недостаточности и может вызывать кардиомиопатию - заболевание сердечной мышцы.



Влияет на уровень холестерина. Алкоголь способствует повышению уровня триглицеридов в крови, что также негативно сказывается на здоровье сердца.



Неправильное питание:

Избыточное потребление насыщенных жиров и сахара приводит к повышению уровня холестерина и увеличению веса. Это является фактором риска для сердечно-сосудистых заболеваний.



Нехватка антиоксидантов и клетчатки из свежих овощей и фруктов ухудшает общее состояние сердечно-сосудистой системы.



Избыточное потребление соли связано с повышением артериального давления.



Отказ от курения, умеренное потребление алкоголя и сбалансированное питание — это важные шаги для поддержания здоровья сердца. Приверженность здоровому образу жизни снижает риск сердечно-сосудистых заболеваний и улучшает качество жизни. В том числе, регулярное прохождение медицинских осмотров и диспансеризации также играет ключевую роль в профилактике и лечении заболеваний сердца."

Фото: минздрав СО