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Замминистра СО Асланбек Майрамукаев проконтролировал ход ремонта в отделениях Отрадненской городской больницы

11 апреля 2023 21:13
127
 По национальному проекту «Здравоохранение» в Отрадном обновляются две городские поликлиники.

Заместитель министра – руководитель департамента фармации‚ медицинской техники и материально-технического обеспечения министерства здравоохранения Самарской области Асланбек Майрамукаев проконтролировал ход ремонта в отделениях Отрадненской городской больницы.

 По национальному проекту «Здравоохранение» в Отрадном обновляются две городские поликлиники. Капитальный ремонт начался осенью 2021 года. На сегодняшний день завершены работы на втором и третьем этажах детского отделения, во взрослом полностью заменены инженерные коммуникации — отопление, водоотведение, канализация, — отремонтирована кровля, продолжается ремонт фасада и благоустройство территории. Создаются новые условия для маломобильных пациентов: в ближайшее время вход в поликлинику будет оборудован в соответствии с принципами безбарьерной среды.

По национальному проекту взрослое отделение оснащено рентгенодиагностическим оборудованием и цифровым маммографом. Медтехника установлена в обновленных помещениях первого этажа.

 ️«Все мероприятия нацпроекта, включая капитальный ремонт зданий, где жителям оказывается помощь, обновление медицинского оборудования, способствуют созданию новых, более комфортных условий как для пациентов, так и для медработников, — отметил заместитель министра. — Всё это помогает нам сделать помощь максимально доступной и высококачественной. В ближайшее время здесь будет завершено благоустройство прилегающей территории, в самой поликлинике — усовершенствована маршрутизация. В рамках регионального проекта по модернизации первичного звена здравоохранения отлаживаем организационные процессы так, чтобы пациент мог в любое время без каких-либо трудностей связаться с контакт-центром и пройти консультацию специалиста. Повышение доступности медицинской помощи — безусловный приоритет нашей работы».

 

Фото:   минздрав СО

Теги: Медицина

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 По национальному проекту «Здравоохранение» в Отрадном обновляются две городские поликлиники.
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Замминистра СО Асланбек Майрамукаев проконтролировал ход ремонта в отделениях Отрадненской городской больницы
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