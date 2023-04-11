Замминистра СО Асланбек Майрамукаев проконтролировал ход ремонта в отделениях Отрадненской городской больницы

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Заместитель министра – руководитель департамента фармации‚ медицинской техники и материально-технического обеспечения министерства здравоохранения Самарской области Асланбек Майрамукаев проконтролировал ход ремонта в отделениях Отрадненской городской больницы.



По национальному проекту «Здравоохранение» в Отрадном обновляются две городские поликлиники. Капитальный ремонт начался осенью 2021 года. На сегодняшний день завершены работы на втором и третьем этажах детского отделения, во взрослом полностью заменены инженерные коммуникации — отопление, водоотведение, канализация, — отремонтирована кровля, продолжается ремонт фасада и благоустройство территории. Создаются новые условия для маломобильных пациентов: в ближайшее время вход в поликлинику будет оборудован в соответствии с принципами безбарьерной среды.



По национальному проекту взрослое отделение оснащено рентгенодиагностическим оборудованием и цифровым маммографом. Медтехника установлена в обновленных помещениях первого этажа.



️«Все мероприятия нацпроекта, включая капитальный ремонт зданий, где жителям оказывается помощь, обновление медицинского оборудования, способствуют созданию новых, более комфортных условий как для пациентов, так и для медработников, — отметил заместитель министра. — Всё это помогает нам сделать помощь максимально доступной и высококачественной. В ближайшее время здесь будет завершено благоустройство прилегающей территории, в самой поликлинике — усовершенствована маршрутизация. В рамках регионального проекта по модернизации первичного звена здравоохранения отлаживаем организационные процессы так, чтобы пациент мог в любое время без каких-либо трудностей связаться с контакт-центром и пройти консультацию специалиста. Повышение доступности медицинской помощи — безусловный приоритет нашей работы».





Фото: минздрав СО