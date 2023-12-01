Заканчивается прием документов от медработников региона на выплаты на приобретение жилья

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Предоставить документы необходимо в Самарский областной Фонд жилья и ипотеки (г. Самара, ул. Мичурина, 21, офис 201, телефон 321-36-63) по графику



1 и 4 декабря с 9.00 до 16.00

2 и 3 декабря с 10.00 до 15.00



Прием документов завершается 4 декабря!



Кто может воспользоваться мерой?



Специалисты в селах и малых городах — Кинеле, Похвистнево и Нефтегорске — могут получить выплату для компенсации первоначального взноса по ипотеке на жилье, приобретенное в сельской местности, в размере до 600 тысяч рублей (но не более 30% от его стоимости).



Врачи в возрасте до 40 лет имеют возможность в течение 3 лет получать компенсацию расходов по ипотеке в размере 50% банковской процентной ставки ипотечного жилищного кредита — до 100 тысяч рублей в год.

Фото: минздрав СО