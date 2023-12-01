Я нашел ошибку
Главные новости:
В Самаре ночью -1, -3°С, днем -1, +1°С. Ночью на дорогах снежные заносы, днем на дорогах гололедица, местами снежные заносы.
1 декабря в Самарской области небольшой снег, -3°С
с 1 декабря вступает в силу ряд нововведений, которые коснутся миллионов россиян
С 1 декабря вступает в силу ряд нововведений, которые коснутся миллионов россиян
На Земле произошла сильная магнитная буря
На Земле произошла сильная магнитная буря
На площадке международной выставки-форума «Россия».
Делегация СО во главе с  Арменом Беняном принимает участие в  работе Конгресса  «Национальное здравоохранение — 2023»
Прием документов завершается 4 декабря!
Заканчивается прием документов от медработников региона на выплаты на приобретение жилья
Глава региона дал старт декады приёмов в Самарской области. Приёмы граждан приурочены к 22-ой годовщине со дня основания партии.
Дмитрий Азаров провёл личный прием граждан в день основания партии«Единая Россия»
В состязаниях приняли участие более 120 юных спортсменов.
В Самаре прошли соревнования по самбо, посвященные 100-летию спортивного общества «Динамо»
Дмитрий Азаров отдельно отметить роль, которую юридическое сообщество играет в вопросах поддержки российских военнослужащих.
Накануне Дня юриста губернатор Дмитрий Азаров наградил работников и ветеранов юридической сферы
Наверх
Самара  +29 °C, Тольятти  +29 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 89.76
1.18
EUR 97.91
1.03
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
Декабрьские мероприятия пройдут в самарском в Музее-галерее «Заварка»
ОДК-Кузнецов стал финалистом «Межрегиональной Квиз-Лиги. Самара»
В самарском ДК "Заря" состоится фестиваль национальных культур «Когда мои друзья со мной»
Весь список
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Архив новостей
Декабрь 2023
ПнВтСрЧтПтСбВс
123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

Заканчивается прием документов от медработников региона на выплаты на приобретение жилья

1 декабря 2023 22:28
162
Прием документов завершается 4 декабря!

Предоставить документы необходимо в Самарский областной Фонд жилья и ипотеки (г. Самара, ул. Мичурина, 21, офис 201, телефон 321-36-63) по графику

1 и 4 декабря с 9.00 до 16.00
2 и 3 декабря с 10.00 до 15.00

Прием документов завершается 4 декабря!

Кто может воспользоваться мерой?

Специалисты в селах и малых городах — Кинеле, Похвистнево и Нефтегорске — могут получить выплату для компенсации первоначального взноса по ипотеке на жилье, приобретенное в сельской местности, в размере до 600 тысяч рублей (но не более 30% от его стоимости).

Врачи в возрасте до 40 лет имеют возможность в течение 3 лет получать компенсацию расходов по ипотеке в размере 50% банковской процентной ставки ипотечного жилищного кредита — до 100 тысяч рублей в год.

 

Фото:   минздрав СО

Теги: Медицина

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
На площадке международной выставки-форума «Россия».
01 декабря 2023, 22:42
Делегация СО во главе с  Арменом Беняном принимает участие в  работе Конгресса  «Национальное здравоохранение — 2023»
Н а площадке международной выставки-форума «Россия». Здравоохранение
320
30 ноября 2023, 16:21
В регионе помощь людям с ограничениями по здоровью оказывают государственные и общественные организации
В Самарской области в этом году более 10 тысяч человек получили помощь в государственных реабилитационных центрах, действующих на территории региона. Здравоохранение
393
Избежать осложнений помогает вакцинопрофилактика. В прививочных пунктах имеется в наличии вакцины от гриппа и COVID-19.
29 ноября 2023, 21:24
Армен Бенян: "Правила инфекционной безопасности должны быть частью культуры каждого жителя"
Избежать осложнений помогает вакцинопрофилактика. В прививочных пунктах имеется в наличии вакцины от гриппа и COVID-19. Здравоохранение
476
Здравоохранение
На площадке международной выставки-форума «Россия».
1 декабря 2023  22:42
Делегация СО во главе с  Арменом Беняном принимает участие в  работе Конгресса  «Национальное здравоохранение — 2023»
350
Прием документов завершается 4 декабря!
1 декабря 2023  22:28
Заканчивается прием документов от медработников региона на выплаты на приобретение жилья
162
Анонсировано введение в РФ обязательного диспансерного наблюдения
1 декабря 2023  16:36
Анонсировано введение в РФ обязательного диспансерного наблюдения
289
1 декабря 2023  16:11
Как выбрать психолога для консультации онлайн
82
На выставке «Россия» представили опыт Самарского региона по развитию системы здравоохранения
1 декабря 2023  13:34
На выставке «Россия» представили опыт Самарского региона по развитию системы здравоохранения
272
Самарские онкоортопеды провели уникальную операцию пациенту с саркомой плечевого пояса
1 декабря 2023  13:01
Самарские онкоортопеды провели уникальную операцию пациенту с саркомой плечевого пояса
277
Модератором дискуссии выступил врио министра здравоохранения Самарской области Армен Бенян.
30 ноября 2023  18:58
На выставке «Россия» эксперты обсудили вопросы цифровизации здравоохранения
425
30 ноября 2023  16:21
В регионе помощь людям с ограничениями по здоровью оказывают государственные и общественные организации
395
Врачи напоминают самарцам, как защититься от вирусных инфекций
30 ноября 2023  14:05
Врачи напоминают самарцам, как защититься от вирусных инфекций
455
Более 200 медработников получат единовременные выплаты по трудоустройстве в учреждения в сельской местности и малых городах
30 ноября 2023  14:01
Более 200 медработников региона получат единовременные выплаты по трудоустройстве в учреждения в сельской местности и малых городах
593
Весь список
В центре внимания
с 1 декабря вступает в силу ряд нововведений, которые коснутся миллионов россиян
1 декабря 2023  23:06
С 1 декабря вступает в силу ряд нововведений, которые коснутся миллионов россиян
195
Во внутригородских районах Самары стартовал конкурс на лучшее новогоднее оформление
1 декабря 2023  13:32
В Самаре стартовал конкурс на лучшее новогоднее оформление
288
Инвестиционную привлекательность Самарской области обсудили на выставке-форуме «Россия»
1 декабря 2023  12:51
Инвестиционную привлекательность Самарской области обсудили на выставке-форуме «Россия»
261
Отдельные слова благодарности за проявленный интерес к Самарской области глава региона адресовал зрителям концерта.
30 ноября 2023  22:19
День Самарской области на выставке «Россия» завершился двумя праздничными концертами
559
30 ноября 2023  21:16
Дмитрий Азаров в Москве на ВДНХ  вручил российским паралимпийцам изготовленные в регионе сани для следж-хоккея
1171
Весь список