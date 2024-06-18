Задержаны первые подозреваемые по делу о массовом отравлении салатами

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Три человека из числа руководства коммерческих организаций задержаны по делу о массовом отравлении в Москве, сообщили в Следственном комитете (СК) России.

В их числе — руководитель организации по производству продукции, гендиректор частной компании по приготовлению и доставке еды в Московском регионе, а также руководитель отдела качества. Имена задержанных и названия организаций не указаны. В ходе расследования установлены множественные нарушения требований санитарно-эпидемиологического законодательства: отсутствие документов со сроками годности, невыполнение программы производственного контроля, несоблюдение условий хранения и прочие.

С 11 июня в столичные больницы с признаками пищевого отравления обратились более 100 человек. Все они заказывали продукты питания через службы доставки. В рамках расследования уголовного дела по пункту «а» части 2 статьи 238 («Производство и сбыт продукции, оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности») УК РФ были проведены обыски, деятельность фирм приостановлена

Кроме того, следователи выявили факт незаконной регистрации по месту пребывания нескольких иностранных граждан. Возбуждено уголовное дело об организации незаконной миграции.

По данным Telegram-канала «112», в Московской области шесть человек попали в медицинские учреждения с симптомами ботулизма. Случаи заражения, по предварительным данным, выявили в Химках, Балашихе, Одинцово, Мытищах и Реутове. Все пострадавшие ели лобио или суши, заказанные в службе доставки или купленные в супермаркете. Среди симптомов — затрудненное глотание, онемение языка и сильное общее недомогание.

По последним данным, в России число пациентов с подозрением на диагноз «ботулизм» достигло 149 человек. Больше всего заразившихся в Москве — 121. Еще по 14 случаев зафиксировали в Нижнем Новгороде и Казани. У большинства россиян диагноз подтвержден лабораторно, пишет Лента.