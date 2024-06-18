Я нашел ошибку
Главные новости:
Главный терапевт Самарского региона: «Важно подбирать физические нагрузки с учетом температуры окружающего воздуха»
Главный терапевт Самарского региона: «Важно подбирать физические нагрузки с учетом температуры окружающего воздуха»
Стройка моста у Климовки столкнулась с проблемами.
Стройка моста у Климовки столкнулась с проблемами
Среди жителей Самарской области старше 15 лет заболеваемость ОРВИ остается выше эпидпорога
Среди жителей Самарской области старше 15 лет заболеваемость ОРВИ остается выше эпидпорога
Путин распорядился подписать договор с КНДР о всеобъемлющем партнерстве
Путин распорядился подписать договор с КНДР о всеобъемлющем партнерстве
Совместные пожарно-тактические учения прошли в Безенчукском районе
Совместные пожарно-тактические учения прошли в Безенчукском районе
Благодаря нацпроекту самарский изготовитель бетонных изделий увеличил выработку на 35%
Благодаря нацпроекту самарский изготовитель бетонных изделий увеличил выработку на 35%
Кадеты из Луганска провели каникулы в Самаре
Кадеты из Луганска провели каникулы в Самаре
дело о незаконной миграции возбудили после массового отравления в Москве
Дело о незаконной миграции возбудили после массового отравления в Москве
Наверх
Самара  +34 °C, Тольятти  +30 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 89.05
-0.02
EUR 95.39
0.24
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
Мероприятия Музея-галереи «Заварка» 19-23 июня
Сотрудники УИС СО приняли участие в акции по сдаче донорской крови
"Девичий хоровод": в Самарской области прошел фестиваль-конкурс народных костюмов
Весь список
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

Задержаны первые подозреваемые по делу о массовом отравлении салатами

18 июня 2024 12:43
118
Задержаны первые подозреваемые по делу о массовом отравлении салатами

Три человека из числа руководства коммерческих организаций задержаны по делу о массовом отравлении в Москве, сообщили в Следственном комитете (СК) России.

В их числе — руководитель организации по производству продукции, гендиректор частной компании по приготовлению и доставке еды в Московском регионе, а также руководитель отдела качества. Имена задержанных и названия организаций не указаны. В ходе расследования установлены множественные нарушения требований санитарно-эпидемиологического законодательства: отсутствие документов со сроками годности, невыполнение программы производственного контроля, несоблюдение условий хранения и прочие.

С 11 июня в столичные больницы с признаками пищевого отравления обратились более 100 человек. Все они заказывали продукты питания через службы доставки. В рамках расследования уголовного дела по пункту «а» части 2 статьи 238 («Производство и сбыт продукции, оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности») УК РФ были проведены обыски, деятельность фирм приостановлена

Кроме того, следователи выявили факт незаконной регистрации по месту пребывания нескольких иностранных граждан. Возбуждено уголовное дело об организации незаконной миграции.

По данным Telegram-канала «112», в Московской области шесть человек попали в медицинские учреждения с симптомами ботулизма. Случаи заражения, по предварительным данным, выявили в Химках, Балашихе, Одинцово, Мытищах и Реутове. Все пострадавшие ели лобио или суши, заказанные в службе доставки или купленные в супермаркете. Среди симптомов — затрудненное глотание, онемение языка и сильное общее недомогание.

По последним данным, в России число пациентов с подозрением на диагноз «ботулизм» достигло 149 человек. Больше всего заразившихся в Москве — 121. Еще по 14 случаев зафиксировали в Нижнем Новгороде и Казани. У большинства россиян диагноз подтвержден лабораторно, пишет Лента.

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Здравоохранение
Главный терапевт Самарского региона: «Важно подбирать физические нагрузки с учетом температуры окружающего воздуха»
18 июня 2024  13:59
Главный терапевт Самарского региона: «Важно подбирать физические нагрузки с учетом температуры окружающего воздуха»
107
Среди жителей Самарской области старше 15 лет заболеваемость ОРВИ остается выше эпидпорога
18 июня 2024  13:52
Среди жителей Самарской области старше 15 лет заболеваемость ОРВИ остается выше эпидпорога
80
Задержаны первые подозреваемые по делу о массовом отравлении салатами
18 июня 2024  12:43
Задержаны первые подозреваемые по делу о массовом отравлении салатами
118
На оборудовании можно проводить биопсию, полипэктомию, записывать и хранить результаты исследования.
17 июня 2024  18:03
В Самарскую городскую поликлинику №1 поступило современное эндоскопическое оборудование
309
Прощание состоится 18 июня с 10:00 до 11:00 по адресу: г. Самара, ул. Борская 108, корп.1, зал 3.
17 июня 2024  17:10
Ушел из жизни заслуженный врач РФ, первый главный врач Самарского кардиодиспансера Валентин Усенко
476
Путин взял под свой контроль разработку вакцин
17 июня 2024  13:56
Путин взял под свой контроль разработку вакцин
282
В России за год спрос на медработников вырос на 17%
17 июня 2024  09:27
В России за год спрос на медработников вырос на 17%
274
Вячеслав Федорищев поздравил с праздником медработников региона
16 июня 2024  10:46
Вячеслав Федорищев поздравил с праздником медработников региона
513
‍На торжественном мероприятии чествовали также медицинские династии региона.
14 июня 2024  17:44
В Тольятти прошло торжественное мероприятие, посвященное Дню медицинского работника
812
Повышение концентрации глюкозы сигнализирует о преддиабете либо сахарном диабете первого или второго типа. 
14 июня 2024  16:06
Главный эндокринолог региона: показатель глюкозы в крови — это индикатор нарушений обмена углеводов
666
Весь список
В центре внимания
В
18 июня 2024  11:16
В "Преображенке-2" построят завод металлоконструкций
151
В Самарской области создадут министерство науки и высшего образования
17 июня 2024  19:40
В Самарской области создадут министерство науки и высшего образования
470
Вячеслав Федорищев провел два совещания с профильными министерствами правительства и коллегами из ВЭБ.РФ
17 июня 2024  13:12
Вячеслав Федорищев провел два совещания с профильными министерствами правительства и коллегами из ВЭБ.РФ
975
 Ремонтно-профилактические работы «РКС-Самара» на неделю с 17 июня
17 июня 2024  12:13
 Ремонтно-профилактические работы «РКС-Самара» на неделю с 17 июня
396
Двенадцать туристических объектов из Самарской области номинированы на премию Russian Traveler Awards 2024
17 июня 2024  11:26
Двенадцать туристических объектов из Самарской области номинированы на премию Russian Traveler Awards 2024
418
Весь список