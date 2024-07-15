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«Забота рядом»: врачи областных медучреждений проконсультировали жителей Нефтегорского района

15 июля 2024 15:09
135
Всего помощь получили около 140 пациентов.

Консультативный прием пациентов Нефтегорской центральной районной больницы им. Н.И.Звягинцева провели врачи областных медучреждений – врач-ревматолог, врач-невролог, врач-гастроэнтеролог, врач-пульмонолог, врач-кардиолог, врач-фтизиатр и врач-дерматовенеролог.

Всего помощь получили около 140 пациентов.

«Для пациентов, находящихся на диспансерном наблюдении это возможность получить квалифицированную помощь и консультации узких специалистов в шаговой доступности от дома. По результатам приема большинству пациентов назначена корректировка лечения, 50% - рекомендовано дообследование. 18 пациентов получили направления на плановую госпитализацию в областные медучреждения», – рассказала главный врач Нефтегорской больницы Наталья Мухортова.

Кроме того, в рамках выезда врачи Нефтегорской больницы получили методические рекомендации от коллег.

«В рамках научно методического сопровождения разработок СамГМУ проведена проверка заполнения амбулаторных и стационарных карт, обеспечения безопасности среды медицинской организации. Надеемся, что такие встречи станут постоянными, а организация внутреннего контроля качества привычным, приятным и результативным делом для сотрудников», – отметила руководитель регионального центра компетенций по управлению качеством и безопасностью медицинской деятельности Наталья Бурлова.

Главный внештатный специалист министерства здравоохранения Самарской области по первичной медико-санитарной помощи и профилактике заболеваний провела тестирование по организации пяти процессов, включая:
«Запись на прием»
«Диспансеризация взрослого населения»
«Диспансерное наблюдение за пациентами с хроническими неинфекционными заболеваниями»
«Организация льготного лекарственного обеспечения в части реализации федерального проекта "Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями»
«Оказание неотложной медицинской помощи на амбулаторном этапе».

Напомним, проект «Забота рядом» направлен на повышение доступности первичной медико-санитарной помощи. В сельскую местность и малые города по графику для осмотра и профилактического консультирования выезжают бригады узких специалистов областных медучреждений. Всего с начала года врачи проекта проконсультировали почти 1500 пациентов, в том числе около 250 членов семей участников СВО. На этой неделе мобильная бригада врачей посетит Богатовский район.

Развитие первичной медико-санитарной помощи — одно из приоритетных направлений нацпроекта «Здравоохранение», который реализуется по решению Президента Владимира Путина.

 

Фото:   минздрав СО

Теги: Медицина Самара

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