Я нашел ошибку
Главные новости:
Всего расчищено почти 50 км на общей площади 244 гектара, и вывезено около тысячи кубометров мусора и валежника.
"Сохраним лес": в губернии завершилась уборка 244 гектаров Волжского лесничества 
Артисты не понаслышке знают, что значит разговаривать с ранеными ребятами, выступать перед ними, видеть их слезы на глазах, когда они слышат песни о доме.
В рощинском военном госпитале состоялось выступление фронтовой концертной команды «Селиверстова»
Прием провели врач-гастроэнтеролог, кардиолог, невролог, нефролог, пульмонолог, ревматолог, эндокринолог, уролог, гериатр и фтизиатры.
«Забота рядом»: врачи больницы им. Середавина проконсультировали более 100 пациентов Сызрани
В категории «Junior Rs».
Самарская пара танцоров - победители международных соревнований по танцевальному спорту
Помимо картин российских режиссеров гости фестиваля увидят работы из Беларуси, Франции, Армении, Индии, Казахстана, Киргизии, Узбекистана.
В Самаре и регионе состоится юбилейный кинофестиваль «Кино – детям»
Подведение итогов и награждение победителей состоится в ноябре в рамках мероприятий Министерства культуры России.
«Будущее библиотек»: сотрудники библиотек Самары стали финалистами всероссийского конкурса 
Участниками станут 28 сборных команд регионов России. В каждой команде – 8 спортсменов в возрасте от 20 до 49 лет, которые представят свои регионы в борьбе за звание лучших.
Самара во второй раз примет Фестиваль чемпионов «Игры ГТО»
Работы запланированы уже в эти выходные.
«РКС-Самара» о предстоящих на следующую неделю ремонтно-профилактических работах
В рощинском военном госпитале состоялось выступление фронтовой концертной команды «Селиверстова»
Более 300 велосипедистов приняли участие в веломарафоне «Сокольи горы» в Самаре
Активисты проекта «Том Сойер Фест» приглашают на экскурсии по историческому центру Самары
«Забота рядом»: врачи больницы им. Середавина проконсультировали более 100 пациентов Сызрани

10 октября 2025 16:59
104
Прием провели врач-гастроэнтеролог, кардиолог, невролог, нефролог, пульмонолог, ревматолог, эндокринолог, уролог, гериатр и фтизиатры.

Специалисты Самарской областной клинической больницы имени В.Д. Середавина провели выездной прием для жителей Сызрани в рамках проекта «Забота рядом». Напомним, региональный проект направлен на повышение доступности первичной медико-санитарной помощи.

Прием провели врач-гастроэнтеролог, кардиолог, невролог, нефролог, пульмонолог, ревматолог, эндокринолог, уролог, гериатр и фтизиатры. В течение дня мультидисциплинарная бригада ведущих специалистов оказала комплексную медицинскую помощь жителям города и района, а также провела работу по обмену опытом с местными коллегами.

Медицинская помощь оказана более чем 100 жителям Сызрани и района, 6 пациентам по результатам осмотра были выданы рекомендации для направления на госпитализацию в профильные отделения областной больницы для получения специализированного лечения.

 "В рамках проекта «Забота рядом» жители удаленных районов получают возможность проконсультироваться у ведущих узких специалистов областного уровня, не выезжая из своего города. Это позволяет оперативно поставить диагноз и назначить необходимое лечение. Специалисты районных больниц благодаря программе получают уникальную возможность перенять передовой опыт и современные методики лечения у коллег из ведущих медицинских учреждений области. Совместные осмотры и обсуждение сложных клинических случаев позволяют выработать оптимальную тактику ведения и лечения пациента», - отметила главный врач Сызранской центральной городской и районной больницы Вера Лиходедова.

 

Фото:   минздрав СО

