«Забота рядом»: врачи больницы им. Середавина проконсультировали более 100 пациентов Сызрани

Специалисты Самарской областной клинической больницы имени В.Д. Середавина провели выездной прием для жителей Сызрани в рамках проекта «Забота рядом». Напомним, региональный проект направлен на повышение доступности первичной медико-санитарной помощи.



Прием провели врач-гастроэнтеролог, кардиолог, невролог, нефролог, пульмонолог, ревматолог, эндокринолог, уролог, гериатр и фтизиатры. В течение дня мультидисциплинарная бригада ведущих специалистов оказала комплексную медицинскую помощь жителям города и района, а также провела работу по обмену опытом с местными коллегами.



Медицинская помощь оказана более чем 100 жителям Сызрани и района, 6 пациентам по результатам осмотра были выданы рекомендации для направления на госпитализацию в профильные отделения областной больницы для получения специализированного лечения.



"В рамках проекта «Забота рядом» жители удаленных районов получают возможность проконсультироваться у ведущих узких специалистов областного уровня, не выезжая из своего города. Это позволяет оперативно поставить диагноз и назначить необходимое лечение. Специалисты районных больниц благодаря программе получают уникальную возможность перенять передовой опыт и современные методики лечения у коллег из ведущих медицинских учреждений области. Совместные осмотры и обсуждение сложных клинических случаев позволяют выработать оптимальную тактику ведения и лечения пациента», - отметила главный врач Сызранской центральной городской и районной больницы Вера Лиходедова.

Фото: минздрав СО