За месяц диспансеризацию и профилактические осмотры смогли пройти более 28 тысяч жителей губернии

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В поликлиниках Самарской области возобновили проведение диспансеризации и профилактических медицинских осмотров. За месяц осмотры уже смогли пройти более 28 тысяч жителей губернии. По итогам обследований у жителей впервые выявлены 14 случаев онкологических заболеваний, 58 случаев сахарного диабета и 1203 случая болезней системы кровообращения.

По поручению главы региона особое внимание сегодня уделяется разделению потоков больных и людей, проходящих плановый врачебный осмотр для обеспечения безопасности всех посетителей лечебных учреждений.

В Тольяттинской городской поликлинике №4 активно и в полном формате проходят диспансеризация и профилактические медицинские осмотры населения. В день медицинские работники принимают от 80 до 120 пациентов, которые пришли проверить показатели своего здоровья.

«Любой гражданин, прикрепленный к поликлинике, может обратиться в нее, заполнить анкету, получить направление на анализы, обследования и после этого пройти осмотр врача-терапевта, - разъясняет заместитель главного врача по медицинской части городской поликлиники №4 Тольятти Лина Ларькина. - Пациент может записаться на прохождение диспансеризации на определенный день, позвонив в колл-центр поликлиники, а также через портал Госуслуг. Чем важна диспансеризация? Она направлена на раннее выявление заболеваний, о которых человек может и не подозревать. Повышенный сахар в крови, повышенное артериальное давление, наличие образований, опухолей, - все это свидетельствует о заболевании. Чтобы вовремя начать лечение, человек должен обратиться на диспансеризацию, такая возможность есть у каждого. Второй этап включает в себя углубленное обследование, если на первом этапе были обнаружены нарушения в работе каких-то органов или отступления от нормы при проведении анализов».

В холле Тольяттинской поликлиники посетителей встречает регистратор, он проверяет все данные по компьютеру, определяет, какие обследования надо пройти пациенту, и направляет в отделение диспансеризации на сдачу крови, проведение электрокардиограммы и другие процедуры. В целом диспансеризация занимает 1-2 дня в зависимости от возраста и обнаруженных заболеваний.

«Я стараюсь регулярно проходить диспансеризацию, чтобы не запустить болезнь, выявить ее на ранней стадии, сдать все анализы, получить рекомендации врача, - рассказывает пациентка поликлиники Оксана Иванова. - Считаю, каждый человек должен ответственно подходить к собственному здоровью. Поэтому когда в моей поликлинике возобновили диспансеризацию, я сразу пришла на осмотр».

Профилактический медицинский осмотр проводится ежегодно, диспансеризация гражданам в возрасте 18-39 лет — один раз в три года, в возрасте 40 лет и старше – каждый год. Записаться на медосмотр можно дистанционно – по телефону поликлиники или на портале Госуслуги