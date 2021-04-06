Я нашел ошибку
Главные новости:
В период месячника по благоустройству работами охвачено все городское хозяйство, включая транспортное.
В самарском метро отмывают подвижной состав после зимы
Всего в течение апреля проведут более 4 тысяч учений различного масштаба, сообщили в Минобороны.
Контрольные проверки боеготовности начались в воинских частях Вооруженных сил РФ
По итогам обследований у жителей впервые выявлены 14 случаев онкологических заболеваний, 58 случаев сахарного диабета и 1203 случая болезней системы кровообращения. 
За месяц диспансеризацию и профилактические осмотры смогли пройти более 28 тысяч жителей губернии
Дмитрий Азаров провел совещание по итогам работы системы здравоохранения СО. Цель – честно и открыто обсудить острые моменты, существующие в здравоохранении региона.
Дмитрий Азаров призвал медиков провести честную ревизию итогов работы системы здравоохранения
Установлен и задержан организатор незаконной деятельности.
В Самаре пресечена незаконная деятельность игрового клуба
Подобная ракета в России ранее никогда не запускалась. Запуск был посвящен предстоящему 60-летию полета Юрия Гагарина в космос.
Студенты Самарского университета запустили экспериментальную ракету "Capella-МЛ"
Ивану Петровичу 92 года. С 1954 по 2019 год на ПАО им. Кузнецова он был начальником отдела турбонасосных агрегатов для космических кораблей.
Волонтеры СО поздравили с приближающимся праздником ветерана космической отрасли Ивана Косицына
Программа предусматривает установку базовых станций подвижной радиотелефонной связи в населенных пунктах с численностью населения от 100 до 500 жителей.
В СО прорабатывается вопрос организации пилотной зоны по проекту «Устранение цифрового неравенства 2.0»
Наверх
Самара  +3 °C, Тольятти  +1 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 76.38
-0.23
EUR 90.18
0.18
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Бизнес
IT и Коммуникации
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Транспорт
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
Волжский русский народный хор имени П.М. Милославова отправляется в большой гастрольный тур
Сегодня в Самаре проходит первый субботник по благоустройству города
«Почему Самара – космическая?»: рассказали в детском технопарке «Кванториум – 63 регион»
Весь список
  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные
Социум Здравоохранение Образование Культура Мода Туризм Обзор блогов Мир домашних животных

За месяц диспансеризацию и профилактические осмотры смогли пройти более 28 тысяч жителей губернии

6 апреля 2021 19:12
84
По итогам обследований у жителей впервые выявлены 14 случаев онкологических заболеваний, 58 случаев сахарного диабета и 1203 случая болезней системы кровообращения. 

В поликлиниках Самарской области возобновили проведение диспансеризации и профилактических медицинских осмотров. За месяц   осмотры уже смогли пройти более 28 тысяч жителей губернии. По итогам обследований у жителей впервые выявлены 14 случаев онкологических заболеваний, 58 случаев сахарного диабета и 1203 случая болезней системы кровообращения. 

По поручению главы региона особое внимание сегодня уделяется разделению потоков больных и людей, проходящих плановый врачебный осмотр для обеспечения безопасности всех посетителей лечебных учреждений.

В Тольяттинской городской поликлинике №4 активно и в полном формате проходят диспансеризация и профилактические медицинские осмотры населения. В день медицинские работники принимают от 80 до 120 пациентов, которые пришли проверить показатели своего здоровья.

«Любой гражданин, прикрепленный к поликлинике, может обратиться в нее, заполнить анкету, получить направление на анализы, обследования и после этого пройти осмотр врача-терапевта, - разъясняет заместитель главного врача по медицинской части городской поликлиники №4 Тольятти Лина Ларькина. - Пациент может записаться на прохождение диспансеризации на определенный день, позвонив в колл-центр поликлиники,  а также через портал Госуслуг. Чем важна диспансеризация? Она направлена на раннее выявление заболеваний, о которых человек может и не подозревать. Повышенный сахар в крови, повышенное артериальное давление, наличие образований, опухолей, - все это свидетельствует о заболевании. Чтобы вовремя начать лечение, человек должен обратиться на диспансеризацию, такая возможность есть у каждого. Второй этап включает в себя углубленное обследование, если на  первом этапе были обнаружены нарушения в работе каких-то органов или отступления от нормы при проведении анализов». 

В холле Тольяттинской поликлиники посетителей встречает регистратор, он проверяет все данные по компьютеру, определяет, какие обследования надо пройти пациенту, и направляет в отделение диспансеризации на сдачу крови, проведение электрокардиограммы и другие процедуры. В целом  диспансеризация занимает 1-2 дня в зависимости от возраста и обнаруженных заболеваний. 

«Я стараюсь регулярно проходить диспансеризацию, чтобы не запустить болезнь, выявить ее на ранней стадии, сдать все анализы, получить рекомендации врача, - рассказывает пациентка поликлиники Оксана Иванова. - Считаю, каждый человек должен ответственно подходить к собственному здоровью. Поэтому когда в моей поликлинике возобновили диспансеризацию,  я сразу пришла на осмотр».

Профилактический медицинский осмотр проводится ежегодно, диспансеризация гражданам в возрасте 18-39 лет — один раз в три года, в возрасте 40 лет и старше – каждый год. Записаться на медосмотр можно дистанционно – по телефону поликлиники или на портале Госуслуги

 

 

 

Добавить комментарий

Введите своё имя
или войдите через социальные сети
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Здравоохранение
По итогам обследований у жителей впервые выявлены 14 случаев онкологических заболеваний, 58 случаев сахарного диабета и 1203 случая болезней системы кровообращения. 
6 апреля 2021  19:12
За месяц диспансеризацию и профилактические осмотры смогли пройти более 28 тысяч жителей губернии
84
Смертность по-прежнему высокая: еще 10 человек умерли за сутки от коронавируса в Самарской области
6 апреля 2021  13:22
Смертность по-прежнему высокая: еще 10 человек умерли за сутки от коронавируса в Самарской области
249
Специалисты проанализировали химический состав нескольких десятков фрагментов янтаря.
5 апреля 2021  23:57
В балтийском янтаре нашли большое количество молекул ранее неизвестных антибиотиков
488
Это стало возможным после того, как Клиники закупили специальное оборудование.
5 апреля 2021  17:08
В Клиниках СамГМУ выполняют лапароскопические резекции печени
447
Новый ФАП представляет собой передвижной кабинет врача, который полностью оснащен всем необходимым оборудованием.
5 апреля 2021  16:54
Жители села Кабановка прошли вакцинацию в новом передвижном ФАПе
361
В Самаре заболели 64 человека.
5 апреля 2021  14:46
Где в регионе подтверждены новые случаи коронавирусной инфекции
484
Ему сделали прививку вторым компонентом отечественной вакцины ГамКовидВак.
5 апреля 2021  14:16
Александр Фетисов завершил вакцинацию от коронавируса
505
В Самарскую область поступила новая партия противоковидной вакцины ГамКовидВак
5 апреля 2021  14:00
В Самарскую область поступила новая партия противоковидной вакцины ГамКовидВак
496
Еще 11 человек умерли от коронавируса в Самарской области
5 апреля 2021  13:34
Еще 11 человек умерли от коронавируса в Самарской области
451
Как известно, обладатели электрошокера никак не подвержены опасности, чего нельзя сказать о тех, кто пострадал от этого предмета.
5 апреля 2021  09:16
Последствия от применения электрошокера
140
Весь список
Современная медицина
Наркозависимость – актуальная проблема в современном мире. И эффективность борьбы с наркозависимостью будет высока только тогда, когда будут затронуты не только психологические и физиологические аспекты, но и социально-духовные.
2 апреля 2021  23:58
Реабилитационный центр для наркозависимых – каждый может начать новую счастливую жизнь
64
Ученые из России предложили вводить в нейроны новые митохондрии.
4 февраля 2021  17:39
Создан новый метод улучшения памяти у носителей болезни Альцгеймера
4594
23 декабря 2020  20:26
Лечение алкоголизма
11942
Весь список
Новости медицины
Главная причина - потеря миелина, вещества, образующего оболочку нервных волокон.
10 марта 2021  17:47
Ученые определили главную причину старения мозга
1899
28 декабря 2020  13:22
Лечение онкологии в Турции: почему стоит рассмотреть эту страну
15617
23 декабря 2020  20:33
Лечение алкоголизма
16720
Весь список
В центре внимания
В этом году две крупные магистрали Самары ждет капитальный ремонт
6 апреля 2021  12:31
В этом году две крупные магистрали Самары ждет капитальный ремонт
Транспорт
269
В Самарской области более 80% призывников по состоянию здоровья готовы к службе в армии
6 апреля 2021  11:59
В Самарской области более 80% призывников по состоянию здоровья готовы к службе в армии
Экология
197
Почти 3,5 тысяч работников планируют сократить в Самарской области
6 апреля 2021  10:41
Почти 3,5 тысяч работников планируют сократить в Самарской области
Экономика
242
Большое значение уделено созданию современной инфраструктуры для занятий футболом.
5 апреля 2021  16:21
Губернатор Дмитрий Азаров заключил с РФС и Минспорта РФ соглашение о развитии футбола в регионе
Спорт в регионе
390
В Самарскую область поступила новая партия противоковидной вакцины ГамКовидВак
5 апреля 2021  14:00
В Самарскую область поступила новая партия противоковидной вакцины ГамКовидВак
Здравоохранение
495
Весь список