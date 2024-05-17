По улице Чернореченской в Самаре завершился монтаж теплосети в районе дома № 12

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Сотрудники «Предприятия тепловых сетей» (Самарский филиал ПАО «Т Плюс») заменили свыше 160 метров трубопроводов в районе пересечения улиц Чернореченской и Владимирской.

Работы здесь ведутся в рамках подготовки к комплексному благоустройству расположенного на улице Чернореченской бульвара, которое предусмотрено по национальному проекту «Жилье и городская среда».

Подземные коммуникации энергетики охватили работами с апреля 2024 года. В общей сложности в зоне комплексного благоустройства находятся три участка теплосети – в районе жилого дома № 12 по улице Чернореченской, вдоль улицы Владимирской и по улице Спортивной.

В настоящее время полностью завершены строительно-монтажные работы, а также произведена обратная засыпка песком теплосети возле жилого дома № 12. Также выполнили укладку железобетонных лотков и монтаж нового трубопровода по улице Владимирской, а весь комплекс строительно-монтажных работ на данном участке теплотрассы планируется закончить до конца следующей недели. После этого специалисты «ПТС» приступят к замене коммуникаций на третьем участке – по улице Спортивной.

После замены всех коммуникаций усилия специалистов будут сосредоточены на комплексном благоустройстве не только бульвара, но и всех элементов обустройства улицы (проезжей части, тротуаров, газонов, системы освещения). То есть работы произведут и на средства другого национального проекта – «Безопасные качественные дороги». Улица Чернореченская преобразится в границах улиц Спортивной и Владимирской (0,82 км).

Фото: администрация Самары