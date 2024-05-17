Я нашел ошибку
Главные новости:
На трех библиотечных площадках развернулись семейные состязания в формате «Своя игра», семейная игра «Моя Родина — Россия».
«Библиотеки Тольятти» присоединились к региональной акции «Большие семейные выходные»
Сегодня состоялась научно-практическая конференция в рамках Международного патриотического фестиваля «Самарское Знамя».
Потомки болгарских ополченцев приняли участие в открытии Международного патриотического фестиваля «Самарское Знамя»
Сотрудники ПАО «Т Плюс» заменили свыше 160 метров трубопроводов в районе пересечения улиц Чернореченской и Владимирской.
По улице Чернореченской в Самаре завершился монтаж теплосети в районе дома № 12
В Самару приехали более 260 борцов из 10 стран для участия в турнире.
Дмитрий Азаров, Александр Карелин и Светлана Хоркина дали старт турниру «Новая высота»
17 мая молодежная команда «Крыльев» встречалась на стадионе «Металлург» с калининградской «Балтикой-м».
«Крылья Советов-м» – «Балтика-м» – 3:3
В Самаре температура воздуха ночью +7, +9°С, днем +15, +17°С.
18 мая в регионе ожидается дождь возможна гроза, до +18°С
Обследоваться на новом оборудовании могут более 65 тысяч жителей Кировского района.
Пациенты Самарской горбольницы №5 проходят обследования на новом рентген-оборудовании
На этот раз с родственниками встретились те осужденные, которые не имеют взысканий и проявляют активную позицию в общественной жизни и трудовой деятельности учреждения.
В ИК-3 состоялся «Родительский день»
Наверх
Самара  +15 °C, Тольятти  +15 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 90.92
-0.34
EUR 98.9
0.07
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
В Самарском областном историко-краеведческом музее имени П.В. Алабина состоится «Ночь музеев»
В Кинель-Черкасском районе пройдет Спартакиада по настольным спортивным играм и концертная программа «Серебро в Село»
Завершился региональный этап общероссийского соревновательного марафона в формате Гимнастрады "Здоровые дети – здоровая Россия"
Весь список
  • Персональные данные
Всё в Дом Дороги ЖКХ Экология

По улице Чернореченской в Самаре завершился монтаж теплосети в районе дома № 12

17 мая 2024 20:10
116
Сотрудники ПАО «Т Плюс» заменили свыше 160 метров трубопроводов в районе пересечения улиц Чернореченской и Владимирской.

Сотрудники «Предприятия тепловых сетей» (Самарский филиал ПАО «Т Плюс») заменили свыше 160 метров трубопроводов в районе пересечения улиц Чернореченской и Владимирской.

Работы здесь ведутся в рамках подготовки к комплексному благоустройству расположенного на улице Чернореченской бульвара, которое предусмотрено по национальному проекту «Жилье и городская среда».

Подземные коммуникации энергетики охватили работами с апреля 2024 года. В общей сложности в зоне комплексного благоустройства находятся три участка теплосети – в районе жилого дома № 12 по улице Чернореченской, вдоль улицы Владимирской и по улице Спортивной. 

 В настоящее время полностью завершены строительно-монтажные работы, а также произведена обратная засыпка песком теплосети возле жилого дома № 12. Также выполнили укладку железобетонных лотков и монтаж нового трубопровода по улице Владимирской, а весь комплекс строительно-монтажных работ на данном участке теплотрассы планируется закончить до конца следующей недели. После этого специалисты «ПТС» приступят к замене коммуникаций на третьем участке – по улице Спортивной. 

После замены всех коммуникаций усилия специалистов будут сосредоточены на комплексном благоустройстве не только бульвара, но и всех элементов обустройства улицы (проезжей части, тротуаров, газонов, системы освещения). То есть работы произведут и на средства другого национального проекта – «Безопасные качественные дороги». Улица Чернореченская преобразится в границах улиц Спортивной и Владимирской (0,82 км).

 

Фото:   администрация Самары

Теги: Самара Т ПЛЮС

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
В связи с этим будет приостановлено горячее водоснабжение для жителей, организаций и предприятий города.
17 мая 2024, 15:22
Специалисты «Т Плюс» выполнят текущий ремонт тепловых сетей от Сызранской ТЭЦ
В связи с этим будет приостановлено горячее водоснабжение для жителей, организаций и предприятий города. ЖКХ
197
Самарский филиал АО «ЭнергосбыТ Плюс» информирует жителей региона об открытых вакансиях в ряде подразделений компании.
16 мая 2024, 15:38
«ЭнергосбыТ Плюс» приглашает на работу в Самаре и Тольятти
Самарский филиал АО «ЭнергосбыТ Плюс» информирует жителей региона об открытых вакансиях в ряде подразделений компании. ЖКХ
1683
Самарский филиал АО «ЭнергосбыТ Плюс» напоминает жителям региона о возможности списать имеющиеся пени за просрочку платежа за тепло.
24 апреля 2024, 17:43
В Самарской области продолжается весенняя акция от «ЭнергосбыТ Плюс»
Самарский филиал АО «ЭнергосбыТ Плюс» напоминает жителям региона о возможности списать имеющиеся пени за просрочку платежа за тепло. ЖКХ
1518

В центре внимания
Работы по перекладке теплосетей на контроле: состоялся первый выездной штаб по подготовке Самары к зиме
17 мая 2024  11:03
Работы по перекладке теплосетей на контроле: состоялся первый выездной штаб по подготовке Самары к зиме
268
Самарская область вошла в топ-3 среди регионов ПФО по численности населения
16 мая 2024  12:51
Самарская область вошла в топ-3 среди регионов ПФО по численности населения
310
Для Самарской области, как и в целом по ПФО, характерна естественная убыль населения. Сказываются «демографические ямы» 1940-х и 1990-хх годов.
15 мая 2024  19:06
Власти рассказали, почему Самара прирастает пригородами
457
Дмитрий Азаров поздравил самарцев с Международным днем семьи
15 мая 2024  11:22
Дмитрий Азаров поздравил самарцев с Международным днем семьи
400
Самара больше не входит в тройку крупнейших городов ПФО
14 мая 2024  20:49
Самара больше не входит в тройку крупнейших городов ПФО
956
Весь список