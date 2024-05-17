В ИК-3 состоялся «Родительский день»

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На днях в исправительной колонии N3 был организован родительский день.



Проведение подобных мероприятий в пенитенциарных учреждениях - это всегда радостное событие. Встреча с родственниками дает возможность поддержать и укрепить социальные связи, окунуться в атмосферу радости и домашнего уюта. Общение с родными и близкими оказывает положительное влияние на исправление осужденных, стимулирует их к правопослушному поведению.



На этот раз с родственниками встретились те осужденные, которые не имеют взысканий и проявляют активную позицию в общественной жизни и трудовой деятельности учреждения.



Для прибывших гостей организовали обзорную экскурсию по территории колонии с посещением отрядных помещений и столовой, рассказали о жизни осужденных, их досуге и быте.



После этого осужденные смогли пообщаться с родственниками за чашкой чая со сладкими угощениями и посмотреть концерт художественной самодеятельности.

Фото предоставлено пресс-службой УФСИН СО