«Крылья Советов-м» – «Балтика-м» – 3:3

В пятницу, 17 мая, молодежная команда «Крыльев» встречалась на стадионе «Металлург» с калининградской «Балтикой-м».
Гости открыли счёт в матче на 8 минуте – Дмитрий Никитин после навеса в штрафную «Крыльев» переправил мяч головой в ворота.
На 22 минуте балтийцы увеличили преимущество.
Спустя 2 минуты «Крылья» отыграли один мяч – 1:2.
На 31 минуте «Балтика» забила 3 мяч.
На 33 минуте встречи назначил главный арбитр, который не смог реализовать Иван Бобер.
В конце первого тайма «Крылья» снова зарабатывают 11-метровый удар, Дмитрий Черкасов уверено исполнил – 2:3.
На 84 минуте красную карточку получил игрок «Балтики-М» Иван Толочко. В добавленное время «Крылья» сравняли счет – 3:3.
Следующий матч подопечные Антона Бобра проведут против «Спартака» 21 июня.
Фото: пресс-служба ПФК КС"