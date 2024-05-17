«Крылья Советов-м» – «Балтика-м» – 3:3

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В пятницу, 17 мая, молодежная команда «Крыльев» встречалась на стадионе «Металлург» с калининградской «Балтикой-м».

Гости открыли счёт в матче на 8 минуте – Дмитрий Никитин после навеса в штрафную «Крыльев» переправил мяч головой в ворота.

На 22 минуте балтийцы увеличили преимущество.

Спустя 2 минуты «Крылья» отыграли один мяч – 1:2.

На 31 минуте «Балтика» забила 3 мяч.

На 33 минуте встречи назначил главный арбитр, который не смог реализовать Иван Бобер.

В конце первого тайма «Крылья» снова зарабатывают 11-метровый удар, Дмитрий Черкасов уверено исполнил – 2:3.

На 84 минуте красную карточку получил игрок «Балтики-М» Иван Толочко. В добавленное время «Крылья» сравняли счет – 3:3.

Следующий матч подопечные Антона Бобра проведут против «Спартака» 21 июня.

Фото: пресс-служба ПФК КС"