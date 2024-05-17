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12 мая «Библиотеки Тольятти» присоединились к региональной акции «Большие семейные выходные» праздник для семей с детьми, многодетных и многопоколенных семей.

Накануне Международного дня семьи библиотеки пригласили тольяттинские семьи окунуться в мир книг, литературы, а также провести время, приняв участие в интеллектуальных и развлекательных семейных программах.

На трех библиотечных площадках развернулись семейные состязания в формате «Своя игра», семейная игра «Моя Родина — Россия», в ходе которой читатели модельной библиотеки «Фолиант» знакомились с интересными фактами, достопримечательностями нашей большой страны. Разделившись на команды, участники проходили «семейный квиз»─ от станции к станции, выполняя интеллектуальные задания на скорость. В финале квиза нужно было собрать все составляющие слова «Семья». Для любителей подвижных мероприятий библиотеки организовали мастер-класс «Танцуем хастл». Узнать и понять лучше друг друга взрослые и дети смогли сыграв в игру «Родители и дети».

Творческие мастер-классы также объединили каждого члена семьи в создании общего семейного подарка, поделки. На мастер-классе «Семейное окно» в детско-юношеской библиотеке им.В.Балашова ребята вместе с родителями и бабушками не только создали дом, проявив море фантазии при украшении своего жилища, но и смогли разместить в нем всю свою семью.

Модельная центральная библиотека им.В.Н.Татищева познакомила гостей с уникальным и единственным в России издательским проектом «Библиотеки Тольятти-детям» (автор проекта — Ольга Вавилина). В рамках проекта уже издано 6 книг. Осенью 2024 года готовится к выходу новая книга «Русский супергерой. Тольятти».

Большие семейные выходные состоялись! Приглашаем родителей и детей, бабушек и дедушек с внуками, будущих родителей в «Библиотеки Тольятти». 28 библиотек, расположенных во всех трех районах города, включая поселки Поволжский и Федоровка, открыты для вас. Каждый обязательно найдет для себя именно то, что заставит его задержаться в мире литературы через книги, познавательные события, которые проходят в библиотеках ежедневно.

Фото: минкульт СО