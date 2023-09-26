Юные жители Самарской области проходят иммунизацию от гриппа

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Вакцинация проводится детям, начиная с 6 месяцев.Иммунизация проводится вакцинами «Ультрикс Квадри», предназначенной для детей в возрасте от 6 месяцев, и «Совигрипп» - для иммунизации подростков в возрасте от 10 до 17 лет.



Главный внештатный специалист министерства здравоохранения по педиатрии города Тольятти Светлана Гаршина отметила, что те дети, которые уже привиты, показывают очень хорошую переносимость вакцин и отсутствие выраженных побочных эффектов. У любой вакцины могут быть допустимые реакции - небольшое повышение температуры и покраснение в месте укола.



«Наша задача привить 75 % детей, подлежащих вакцинации по возрасту. Это поможет создать хорошую иммунную прослойку. Вакцинация против гриппа необходима также родителям и старшему поколению. Каждый ребенок находится в семье, и если взрослые заболевают гриппом, то они эту инфекцию несут своим детям. Поэтому уважаемые взрослые, прививайтесь, защищайте себя и своих детей, и будьте здоровы», - подчеркнула Светлана Гаршина.



В Тольяттинской городской поликлинике № 4 вакцинацию от гриппа прошли уже более 1500 детей.



«Грипп – очень тяжёлое заболевание, которое вызывает серьёзные осложнения и может привести к летальному исходу. Предупредить заражение и осложнения от инфекции помогает вакцинация. Сделать прививку рекомендуем всем своевременно, чтобы к началу традиционного высокого подъёма заболеваемости ОРВИ, у детей был уже получен надёжный, хороший иммунный ответ организма и, соответственно, наши дети были защищены», - отметила заместитель главного врача по детству поликлиники №4 Тольятти Татьяна Фролова.

Перед вакцинацией юного пациента осматривает врач-педиатр, оценивает его состояние.



«У меня трое детей. Прививки делаю всем в рамках нацкалендаря, в том числе против гриппа. Дети болеют очень редко, и, если заболевают, то все проходит в лёгкой форме. Я педагог и сама вакцинируюсь ежегодно», - рассказала мама пациента Наталья Стаканова.

Фото: минздрав СО