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Высококлассное оборудование помогает врачам региона эффективно выявлять и лечить предопухолевые патологии

13 ноября 2022 18:20
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38 медучреждений оснащены современными системами эндоскопической визуализации, гибкими эндоскопами, автоматическими установками для дезинфекции аппаратов.

Оборудование высокого класса помогает врачам в сельской местности и малых городах эффективно выявлять колоректальный рак, диагностировать и лечить предопухолевые патологии. В рамках регионального проекта по модернизации первичного звена здравоохранения 38 медучреждений оснащены современными системами эндоскопической визуализации, гибкими эндоскопами, автоматическими установками для дезинфекции аппаратов.

Колоноскопия — эндоскопическое исследование толстой кишки, наиболее эффективное в диагностике новообразований на ранних стадиях. Аппараты, приобретенные в рамках регионального проекта, позволяют врачам выполнять высокоточную диагностику патологий этого отдела пищеварительного тракта. Системы обладают высокой разрешающей способностью, информация с видеочипа передается на монитор устройства в реальном времени. Функции увеличения, контрастного усиления и осмотра в узком спектре света позволяют рассмотреть мельчайшие структуры или окрасить слизистую для выявления патологического процесса, выполнить забор материала для биопсии. Специалист может записать ход исследования в фото- и видеоформате.

 «Мы стремимся максимально использовать возможности медицинской техники, привлекая специалистов в учреждения и обучая их новейшим методикам, — отметил главный внештатный специалист министерства здравоохранения Самарской области по эндоскопии Алексей Жданов. — Это оборудование не только обладает большим потенциалом в области ранней диагностики новообразований ободочной и прямой кишки, но также позволяет выполнять малоинвазивные операции по удалению предраковых образований, в том числе колоректальных аденом, или полипов. Доброкачественный полип, разрастаясь на слизистых оболочках, может перерасти в колоректальный рак. Чтобы предотвратить развитие рака или выявить его на ранней стадии, проводится профилактическая колоноскопия».

С начала года колоноскопию прошли около 150 пациентов Нефтегорской больницы. По итогам обследований у 9 пациентов удалось обнаружить колоректальный рак на ранних стадиях.

 «Новое эндоскопическое оборудование — большое подспорье для нашего учреждения, — отметила главный врач больницы Наталья Мухортова. — Специалисты применяют новейшие методы диагностики и лечения заболеваний, осуществляют забор материала для биопсии. И конечно, для наших пациентов очень удобно, что необходимое обследование можно пройти недалеко от дома».

Всего в этому году в больницы и поликлиники региона поступит около 2000 единиц новой современной медтехники.

 

Фото:   минздрав СО

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Здравоохранение
38 медучреждений оснащены современными системами эндоскопической визуализации, гибкими эндоскопами, автоматическими установками для дезинфекции аппаратов.
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