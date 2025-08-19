В селе Кабановка Кинель-Черкасского района открылся обновлённый офис врача общей практики

48

В Самарской области продолжается обновление медицинской инфраструктуры в сельской местности. Благодаря национальному проекту "Продолжительная и активная жизнь" в селе Кабановка Кинель-Черкасского района проведен ремонт офиса врача общей практики.

Была выполнена полная замена всех инженерных коммуникаций: систем тепло-, водо-, электроснабжения и водоотведения. Обновлены оконные и дверные блоки, полностью заменены покрытия стен, пола и потолка.

«Мы оказываем помощь жителям сел Кабановка, Богородское и Екатериновка - это 1322 человек. Благодаря ремонту ОВОП обновился, здесь приятно работать и заботиться о своем здоровье", – рассказала медсестра Елена Ремнева.

Модернизация первичного звена здравоохранения — одно из важных направлений национального проекта «Продолжительная и активная жизнь», который реализуется по решению Президента страны Владимира Путина. До конца года за счет средств федерального и областного бюджетов будут отремонтированы более 146 объектов здравоохранения.

Фото: минздрав СО