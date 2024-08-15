Все подразделения Похвистневской больницы оснащены автотранспортом благодаря нацпроекту

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3 легковых автомобиля на базе Lada Granta и 2 машины с носилками поставлены в этом году в Похвистневскую центральную районную больницу в рамках национального проекта «Здравоохранение». Всего за последние несколько лет в учреждение поставлено порядка 15 единиц автотранспорта.



«Машины, оснащённые носилками, закреплены за врачебной амбулаторией в селе Новое Мансуркино и офисом врача общей практики в селе Савруха. На легковых автомобилях ездят по 4 маршрутам, оказывают медицинскую помощь жителям на дому, транспортируют анализы в лабораторию», – рассказал главный врач Похвистневской больницы Евгений Разумов.



Обновление автопарка позволило усилить и профилактическую работу – диспансеризацию и профосмотры прошли уже порядка 60% населения Похвистневского района.



«Кроме того, за больницей закреплен микроавтобус, который по графику комфортно доставляет жителей сел на комплексную диспансеризацию, включающую в себя маммографию, УЗИ сосудов шеи и другие исследования», – отметил Евгений Анатольевич.



Модернизация первичного звена здравоохранения — одно из направлений нацпроекта «Здравоохранение», который реализуется по решению Президента России Владимира Путина. В 2024 году в учреждения первичного звена здравоохранения региона поставлены 97 новых машин.

Фото: минздрав СО/Алексей Коновалов